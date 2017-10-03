Кадыр Омаров: Нам нужно сделать смелый шаг в систему ОСМС

За последние 10 лет казахстанская медицина сделала огромный рывок вперед. В стране сформировался полноценный рынок высокотехнологичных медицинских услуг, лапароскопические операции и пересадку органов стали делать в областных больницах, где есть соответствующий уровень кадров и оснащённость оборудованием, совершенствуются клинические протокола и стандарты лечения, частный медицинский бизнес крепко встал на ноги и готов составить серьезную конкуренцию госсектору.





Теперь очень важно не сдавать эти позиции, а двигаться вперед, наращивая финансирование отрасли за счет внедрения системы медицинского страхования.





Таким мнением в интервью Zakon.kz поделился председатель Совета директоров АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Кадыр Омаров.





- Кадыр Токтамысович, как Вы можете прокомментировать развернувшуюся дискуссию вокруг реформы о внедрении ОСМС?





- О важности и нужности реформы по внедрению медстрахования уже сказано немало. За последний год была проведена большая информационная, агитационная работа среди медработников, бизнеса, широкой общественности. Два раза заходили в парламент, вносили несколько изменений, прошли согласование со всеми заинтересованными органами. Осталось только внедрить систему, более того, уже начаты сборы, бизнес исправно платит отчисления. Но тут выявляются проблемы, которые становятся камнем преткновения в дальнейшей реализации реформы.





Давайте вспомним как внедрялось медстрахование в 96-ом году, я был непосредственным участником того процесса. Тогда нам в приказном порядке объявили, что вышел указ президента, затем постановление правительства, и в течение года система страхования начала работать, несмотря на чрезвычайно трудный период в экономике. Тогда и денег-то было мало у населения, у предприятий, рассчитывались за медуслуги, помню, дровами, углем, бензином, в бюджете не хватало средств перечислить за медпомощь льготным категориям населения. Но сегодня совершенно иная ситуация в стране, государство выделяет на здравоохранение более триллиона тенге, платежеспособность бизнеса и граждан выросла в разы.





Но, тем не менее, мы вернулись к необходимости внедрения медстрахования спустя два десятка лет. На опыте других стран мы видим в какой динамике растут затраты здравоохранения, обслуживать потребности высокотехнологичной современной медицины с профилактической направленностью, становиться все труднее, даже практически невозможно, только за счет государства. Ведь сегодняшнее финансирование отрасли составляет всего 2,8% от ВВП, в то время как даже в СНГ некоторые страны перешли 6% рубеж. Так, мы все время будем глотать пыль уходящего состава, и продолжать сравнивать нашу медицину с мировым уровнем, который останется для нас недосягаем. Удивительно, часть общества, в том числе и самая прогрессивная, находится в ловушке противоречий.





Мы хотим получать лучшие качественные медуслуги, но отказываем в требуемом финансировании. Кто выезжал за границу, тот знает, сколько там стоит медицинская страховка, и каким уровнем медуслуг она обеспечена. Да, надо признать, содержать высокопрофессиональную медицину, это дорого. Если государство не в состоянии нести растущее бремя расходов, значит, финансовая нагрузка должна распределяться на бизнес, на всех членов общества в справедливом соотношении. Система медицинского страхования, как показывает опыт успешных стран, с этой задачей справляется.





- Доводы сторонников отсрочки реформы сводятся к неготовности самой отрасли к полномасштабному введению системы медстрахования. Медикам предлагают самостоятельно и пока без дополнительных денег решить все проблемы здравоохранения. Что Вы считаете по этому поводу?





- На этот счет вспомнил ироничную поговорку: с деньгами любой может, а вы попробуйте без денег. ОСМС мы создаем для чего? Для финансовой подпитки системы здравоохранения, чтобы дать населению качественную медпомощь, которая будет соответствовать всем мировым стандартам. Мы этого хотим. Но денег давать не хотим. Пример нашего кардиохирургического центра более чем красноречив. У нас полный трансферт технологий, медоборудование сплошь ведущих зарубежных производителей, трансферт клинических протоколов лечения, трансферт лучшего мирового опыта во всем, включая обучение специалистов. Мы берем все с европейских стандартов, начинаем внедрять и работать. Но стоит это все дорого, и стоит все в долларах. Вы знаете, что курс был 150, а сегодня 340. И что, вы хотите работать за ту же сумму? И ведь, когда встает вопрос об операции на сердце, все хотят получить направление именно в нашу клинику, попасть к признанным хирургам.





Авторы этих самых доводов, может не в курсе, во сколько обходится медпомощь в стенах нашей клиники, чего стоит вернуть жизнь безнадежному пациенту. Так вот, операция по пересадке сердца стоит 4 млн тенге, это просто символическая сумма в сравнении с европейскими прайсами, и проводятся они в основном за счет государства. А один девайс, искусственный левый желудочек стоит 300 тысяч долларов, их тоже государство покупает за счет бюджета здравоохранения. Более 200 человек у нас прооперированы и продолжают жить с такими трансплантами. Стоимость довольно распространённой операции по аорто-коронарному шунтированию (АКШ) 1,8 млн тенге, а мы их делаем больше 1000 в год, плюс их уже успешно делают в регионах. Только один катетер, который используется при коронографии сосудов стоит порядка 10 тысяч долларов, а сама процедура 400-500 тысяч тенге. Сегодня все эти колоссальные расходы пока несет на себе государство. Но завтра, если человек окажется вне системы медстрахования, то эти дорогостоящие медицинские услуги не будут уже оказываться бесплатно. Поэтому, человек, который думает о себе, о своем здоровье, будет делать взносы. И население тоже понимает выгоды медстрахования на таких примерах.





Поэтому я, как опытный организатор и врач, прошедший всю систему здравоохранения от участковой больницы до поста вице-министра, хочу призвать сделать нужный и смелый шаг вперед к медстрахованию. Мы и так в раздумьях потеряли очень много драгоценного времени, упустили хорошие возможности для перемен, и особое сожаление вызывает отток высококлассных специалистов.





- Дефицит финансирования здравоохранения, по данным профильного ведомства, превысил сегодня 540 млрд тенге, не хватает денег по многим жизненно важным направлениям. Каков выход из критической ситуации хронического недофинансирования отрасли?





- Я начинал работать врачом районной больницы в советский период, и мне есть с чем сравнивать, когда мы говорим о достижениях в отечественной медицине. О пересадке органов мы могли только мечтать, наблюдая за передовыми технологиями на западе. Сегодня 58 казахстанцам пересажено сердце, осуществлено более 700 трансплантаций почек, наши врачи взялись за пересадку печени и легких. На заре 90-х у нас на вооружении не было даже аппаратов УЗИ, сегодня полностью оснащенные передвижные амбулатории ездят по аулам и делают все обследования как в центральной клинике. С каждым годом развиваются информационные технологии, на очень высокий уровень поднялась высокотехнологичная и специализированная медпомощь, значительно улучшены ключевые показатели качества медуслуг.





Но ведь финансовая составляющая при этом не должна скатываться назад, а должна опережать наши планы и создавать заделы для будущего. Нужно усиливать в первую очередь амбулаторно-поликлиническую помощь, профилактическую часть, улучшить диагностику, сделать эффективной работу семейных врачей, все это требует средств. И я не вижу другого пути, кроме ОСМС, которое может обеспечить самодостаточный путь развития системы здравоохранения.





При поступлении страховых средств, ни в коем случае не должна урезаться доля расходов бюджета, которая пойдет на обслуживание льготной категории, на экстренную помощь, будет компенсировать растущую инфляцию. Если мы допустим очередное снижение финансирования, то отставание станет катастрофическим, снова пойдет отток кадров, износ техники. Но все это мы уже проходили, неужели снова будем наступать на те же грабли?