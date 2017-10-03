Panasonic поможет конкурентам Tesla

У корпорации уже имеется пять заводов по производству батарей, которые выпускают, в том числе, элементы питания форм-фактора 18650 для Model S и Model X.

Panasonic наладит производство литий-ионных батарей для электрокаров на своем заводе в Химедзи (префектура Хиого, Япония), который до сих пор выпускал только ЖК-панели. Это решение в компании объяснили увеличением мирового спроса на электромобили.





В последние годы бизнес Panasonic в области аккумуляторов значительно вырос за счет сотрудничества с Tesla. У корпорации уже имеется пять заводов по производству батарей, которые выпускают, в том числе, элементы питания форм-фактора 18650 для Model S и Model X. На совместной с Tesla «Гигафабрике» в Неваде производятся элементы нового типоразмера 21700 для Model 3.





Несмотря на очевидные успехи с «Теслой», в отдельных областях Panasonic начал сдавать позиции перед другими поставщиками, прежде всего – корейскими: LG Chem, Samsung SDI, SK Innovation. Дело в том, что большинство автопроизводителей до сих пор оснащает свои электромобили и гибриды не цилиндрическими, а призматическими элементами питания. И именно призматические батарейки Panasonic начнет делать в Химедзи в 2019 году. Очевидно, что их основными потребителями будут конкуренты Tesla, число которых с каждым годом увеличивается.



