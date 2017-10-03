Единая цифровая платформа объединит меры господдержки бизнеса

МНЭ РК, «Атамекен» и «Байтерек» подписали меморандум 3 октября министр национальной экономики, сообщается на веб-сайте НПП РК «Атамекен».

РК Тимур Сулейменов, Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов и Председатель Правления «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов подписали меморандум по реализации «единого окна» по мерам государственной поддержки МСБ в рамках цифровой платформы.

Стороны будут совместно работать над разработкой «единого окна» по мерам господдержки МСБ в рамках цифровой платформы.

В тексте меморандума отмечается, что стороны будут вести совместную работу по созданию Единой цифровой платформы, объединяющей все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Стороны будут также взаимодействовать и обмениваться необходимой информацией для оптимизации и автоматизации мер государственной поддержки с последующей их интеграцией с Единой цифровой платформой для малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна».

На сегодняшний день в Казахстане существует более 20 институтов, оказывающих предпринимателям различные меры государственной поддержки. Но только около 15% предпринимателей знают о них и используют. В связи с чем, в 2016 году одним из приоритетных направлений деятельности НПП РК «Атамекен» был определен проект «Правительство для бизнеса», который должен объединить все услуги и меры поддержки предпринимателей в «едином окне».

С 3 ноября 2016 года «Атамекеном» начата реализация проекта «Правительство для бизнеса» на основе цифровой платформы Atameken Services (services.palata.kz). В рамках проекта автоматизировано 8 категорий услуг нефинансовой поддержки для предпринимателей, по 9 услуг в каждой категории. С момента начала работы сервиса предпринимателями подано более 15 000 заявок, 13 000 из которых уже исполнены. Наиболее востребованными нефинансовыми мерами поддержки являются: ведение бухгалтерского и налогового учета, юридические услуги.

Выведение услуг через «единое окно» позволяет обеспечить равный доступ предпринимателей ко всем мерам поддержки и услугам по развитию бизнеса. Также, исключается необходимость контакта с людьми и снижается коррупционные риски.

Центры обслуживания предпринимателей (ЦОП) и Центры поддержки предпринимательства (ЦПП) обеспечивают единые стандарты качества оказания услуг по всей стране, вне зависимости от того из города или села заявитель, уже сегодня предприниматель может осуществлять электронную подачу заявки на услуги из любой точки Казахстана и отслеживать ход её исполнения.

«Мы продолжаем вести работу в направлении цифровизации сервисов для бизнеса, в частности наращиваем ассортимент витрины услуг «Атамекена» и повышаем их доступность для развития предпринимательства в стране», - подчеркнул Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

13 сентября 2017 года в ходе республиканского совещания с участием Главы государства Н.Назарбаева по вопросам «Цифровизации экономики страны» НПП РК «Атамекен» совместно с АО «Казахтелеком» презентовали проект Цифровой платформы, который был поддержан Президентом РК.

По итогам совещания, МНЭ РК совместно с «Атамекеном» создали рабочую группу и утвердили план график посещения госорганами офиса цифровизации Нацпалаты для реинжиниринга и автоматизации мер государственной поддержки.

Проведен анализ и подготовлены предложения по оптимизации процедур предоставления 30 мер государственной поддержки (МСХ РК - 15, МНЭ РК - 7, МИР РК — 8) из 56 мер.

Предложения направлены на сокращение сроков оказания услуг и перечня необходимых документов, а также отработаны совместно с представителями бизнеса. НПП РК «Атамекен» готов выносить эти предложения на Межведомственную Комиссию (МВК), под председательством вице-премьер министра Аскара Жумагалиева.

В последующем планируется внести предложения по оставшимся 26 мерам.

Холдинг «Байтерек» и НПП РК «Атамекен» предлагают организовать взаимодействие между цифровыми платформами «Digital Baiterek» и «Атамекен» на принципах партнёрства. Агрегировать услуги холдинга на платформе электронных услуг для бизнеса «Atameken services», с помощью доступных информационных и организационных ресурсов.