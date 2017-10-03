Дарига Назарбаева в камуфляже посетила спецшколу Актау

3 октября депутаты Сената Парламента РК посетили областную школу-интернат для детей с ограниченными возможностями, приуроченная к празднованию Дня учителя , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.





Школу посетили председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, секретарь комитета Дархан Калетаев, члены комитета Серик Джаксыбеков и Тулеубек Мукашев, а также общественный деятель Ляззат Киинов, аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Ерлан Даримов, а также директор ТОО «Центр САТР» Роза Сулейменова.





Депутатам сената продемонстрировали новое коррекционное оборудование, которое школа получила в июне 2017 года в рамках программы социальных инвестиций «Менің елім». Программа реализуется группой компаний АО «Самрук-Қазына». Координатором программы является Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».





Так, в рамках программы, в июне 2017 года спецоборудованием и инвентарем для коррекционных кабинетов были оснащены все коррекционные школы области: КГУ «Жанаозенская специальная общеобразовательная и дошкольная организация», КГУ «Специальная общеобразовательная школа №3», КГУ «Специальная общеобразовательная школа №2», а также КГУ «Областная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями». В перечень специального оборудования для коррекционных кабинетов входят: сенсорная комната, мягкая комната, логопедические тренажеры, развивающие материалы, массажные зонды, а также многое другое.





Программа социальных инвестиций «Менің елім» стартовала в конце 2016 года. Цель программы – реализация проектов, направленных на повышение качества жизни в регионах присутствия предприятий группы компаний АО «Самрук-Қазына». В Мангистауской области программа «Менің елім» была запущена в 2017 году. Ранее, в мае 2017 года, по программе «Менің елім» были укомплектованы современным спортивным оборудованием 50 школ Мангистауской области. Школы были отобраны по конкурсу «Биіктерге бірге!» на лучший спортивный проект. Всего по конкурсу от школ области было принято 84 заявки.









Фото: акимат Мангистауской области