Фанаты освистали Пике и потребовали от него уйти из сборной Испании

Фанаты сборной Испании по футболу освистали защитника «Барселоны» Жерара Пике во время тренировки сборной, которая прошла в Мадриде, сообщает Zakon.kz





Болельщики скандировали оскорбительные лозунги в адрес Пике и призывали защитника покинуть национальную команду. Тренировку прекратили через 23 минуты после начала.



