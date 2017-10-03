Фанаты освистали Пике и потребовали от него уйти из сборной Испании
3 октября 2017, 14:06
Напомним, ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии и заявил,что готов покинуть испанскую сборную.
Фанаты сборной Испании по футболу освистали защитника «Барселоны» Жерара Пике во время тренировки сборной, которая прошла в Мадриде, сообщает Zakon.kz.
Болельщики скандировали оскорбительные лозунги в адрес Пике и призывали защитника покинуть национальную команду. Тренировку прекратили через 23 минуты после начала.
Напомним, ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии и заявил,что готов покинуть испанскую сборную.
Фото Football.ua
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