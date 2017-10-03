Кривошеев о политике Нацбанка: Обвинить свой народ в росте цен - верх чиновничьего цинизма

Почему председатель правительства слушает главу НБРК Акишева и не останавливает, когда он рассказывает на заседании, отчего жить в стране становится дороже? Почему не требует исполнения нового мандата на рост экономики? Почему позволяет такие высказывания? Известный блогер Денис Кривошеев пытается дать ответы на эти и другие вопросы, сообщает Zakon.kz





Обвинить свой народ в росте цен это верх чиновничьего цинизма. Он недвусмысленно заявляет, что причиной инфляции являются «ожидания населения и предприятий в отношении роста цен, которые даже при отсутствии объективных факторов могут двигать цены вверх». Есть сто причин, почему вы лично виноваты в том, что цены растут и тысячу причин можно высказать правительству, но обвинять граждан страны в том, что они ждут инфляцию и поэтому ее имеют, это оскорбление.





Вы прекрасно знаете, что номинальные доходы населения, как и зарплата за последние десять лет снизилась и вернулась к уровню 2007 года, но если принять во внимание инфляцию, то стала даже ниже. Посмотрите на графики. И при таком положении дел, вы считаете, что народ ждет роста цен? Да народ сутками молится, чтоб картошка не выросла в цене, макароны дешевые не исчезли.





По вашему профессиональному мнению, есть еще одна причина, что создает инфляционное давление - стимулирующая фискальная политика. Что скрывается под данной формулировкой, понять сложно. Возможно, вы имеете в виду, что в стране низкие налоги. Но это ложь в квадрате! Первое, это противоречит всем экономическим законам, потому что налоги - это издержки, и если их меньше, то цена меньше. Второе, в Казахстане высокие налоги - и прямые, и косвенные. Рост цен на бензин - целиком заслуга государства, которое поднимает акцизы и сопутствующие изъятия. Я даже не говорю про табак, алкоголь и многие другие товары. Достаточно снизить импортные пошлины до приемлемых размеров и налоги торговым организациям, как цены резко пойдут вниз. Например, НДС, который добавляет к любому товару 12%, то есть из тысячи тенге, сто двадцать уходят государству.





А эту фразу нужно внести в учебники экономики в главу, как не должен говорить председатель НБРК: «Рост цен на непродовольственные товары опережает темпы роста как общей инфляции, так и остальных компонентов, что может являться следствием отложенного эффекта девальвации в результате отложенного спроса». Рост цен на все, что не производится в стране и привозится за валюту, неважно, за евро, будут дорожать вслед за курсом, и никакого отложенного эффекта нет. Просто все, что завозится из России и производится там, дорожает медленнее, вслед за собственной инфляцией. И получается, что в среднем импорт дорожает медленнее. Как бы это попроще объяснить. Например, айфон стоит 700 долларов. Он стоил столько и в 2015-м и сейчас. Просто в тенге тогда было 126 тысяч, а сейчас 238 тысяч.





Путаницу внесли и ваши игры со стоимостью доллара. В 2015 году благодаря резкому сокращению валютных поступлений, доллар впервые за много лет отыграл инфляцию и вплотную приблизился к реальной стоимости, но вас испугала эта самая реальность и вы вслед за Россией начали играть в игру «Веселые ноты». В отличие от ваших предшественников, вам продавать было нечего, чтобы удерживать курс внизу, вы создали искусственный дефицит тенге. Вы занимали на рынке тенге под невероятные проценты, что породило повышение его стоимости, что увеличило теньговую массу на 61% и ни пенсии, ни зарплаты тут не причем. Несколько триллионов тенге лежит на ваших счетах, и приносят их хозяевам невероятную гарантированную прибыль, иссушая экономику.





"Очевидно, что стране потребуется больше времени для восстановления импортозамещения. Рост импорта из России на 32% демонстрируют недостаточную конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей" – говорите вы, но это свидетельствует не о замедлении импортозамещения, а о крахе программы. Она рухнула благодаря вашей политике так называемого свободного плавания. В системе, где, лежа на диване, зарабатываешь больше, чем работая, развитие невозможно.





И еще. Совсем немного и держатели ваших нот потребуют сатисфакции, причем в долларах, да еще и с процентами. Последний рост стоимости валюты как раз говорит о зарождающемся противоходе.





Вы весь прошлый год утверждали, что инфляция низкая. Вот что, например, говорили в октябре: «По итогам сентября 2016 года инфляция сложилась на уровне 0,2%, а с начала года – 5,6%, что соответствует многолетним значениям докризисного периода». Теперь вы говорите, что по итогам 2017 года инфляция останется внутри целевого коридора 6-8%, а на текущий момент годовая инфляция снизилась до 7,1%, хотя всего год назад в середине 2016-го достигала 17,7% после обесценения курса национальной валюты в 2015 году». Как понять?





Вы сможете замедлить инфляцию в Казахстане, только если будете держать курс заниженным. Но это удержит цены на импортные товары, однако не гарантирует, что вы остановите рост цен на отечественные товары и услуги. В стране с завышенными ожиданиями призывать к справедливости цен бессмысленно.





Вы говорите: "В следующем году Национальный банк переходит на поэтапное снижение целевых ориентиров. На уровень инфляции продолжают оказывать влияние структурные особенности экономики, в том числе недостаточная глубина рынка товаров длительного пользования, слабая конкуренция, наличие торговых наценок и посредников. Это наблюдается на отдельных товарных рынках плодоовощной продукции, горюче-смазочных материалов и других. В этой части требуется усиление координации взаимодействия всех государственных органов". Браво, но уберите посредников, убейте потребление! Вся страна живет на тонком слое между конечным потребителем и производителем, вы еще коррупцию предложите победить, денег вообще на рынке не станет.



