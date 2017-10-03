В Евросоюзе рассказали о социальных и экономических последствиях Brexit
3 октября 2017, 14:20
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Тяжелые социально-экономические последствия "развода" Великобритании и Евросоюза часто недооцениваются, заявил главный переговорщик по Brexit от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция которой ведется службами ЕС, сообщает РИА Новости.
"С первого дня мы знали, что эти переговоры экстраординарны, они очень сложны, у них будут очень тяжелые человеческие и социальные, юридические, финансовые, технические и экономические последствия. И часто эти последствия недооцениваются", — сказал он.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.
Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ, эта сумма может составить от 60 до 100 миллиардов евро.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза. В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро.
Фото: MIGnews
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