Серийный кроссовер Subaru Ascent дебютирует в Лос-Анджелесе

На автосалоне в Лос-Анджелесе японская компания Subaru планирует официально представить производственную версию нового семиместного внедорожника Ascent, серийный выпуск которого запланирован на второй квартал 2018 года.

Новый серийный кроссовер Subaru Ascent будет построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), которая уже используется брендом на моделях Impreza и XV новых поколений. В свою очередь, дизайн экстерьера автомобиля будет повторять таковой одноимённого концепта.





Как сообщалось ранее, новый кроссовер Subaru Ascent разрабатывается японской маркой с прицелом на североамериканский рынок, где он будет конкурировать с такими моделями, как Volkswagen Atlas, Toyota Highlander, Mazda CX-9 и Ford Explorer.





Уже сейчас известно, что серийным производством нового большого внедорожника Subaru Ascent займётся завод компании, расположенный в Индиане. Как уже отмечалось, старт серийного выпуска новинки запланирован на второй квартал 2018 года.









В настоящее время на этом предприятии собираются модели Subaru Legacy, Outback и Impreza. Как рассказали представители бренда, для подготовки серийного производства нового внедорожника потребовались инвестиции порядка 100 миллионов долларов. Помимо всего прочего, завод нанял около 200 новых сотрудников.

На новую модель Subaru Ascent, которая по существу считается наследником неудачного кросса Subaru Tribeca, в компании возлагают большие надежды. Как оно будет на самом деле, покажут только объёмы продаж.



