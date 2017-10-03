Названы главные премьеры сериалов в октябре

Авторы заметки отметили сериал «Одаренные», снятый по мотивам франшизы «Люди Икс». Его премьера состоялась 2 октября. В списке также оказались документальная картина телеканала HBO о режиссере Стивене Спилберге (Spielberg), комедия о жизни актера Джейми Фокса (White Famous) и ситком The Last O.G., рассказывающий о преступнике, вышедшем из тюрьмы.





Помимо этого, в перечень попали новые выпуски известных сериалов. Среди них девятый сезон комедии «Умерь свой энтузиазм», вторая часть «Ривердэйла» и восьмые «Ходячие мертвецы».







