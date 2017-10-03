Названы главные премьеры сериалов в октябре
3 октября 2017, 14:35
В перечень вошел перезапуск сериала 1980-х «Династия».
Американский журнал Rolling Stone составил список лучших сериалов, которые выходят в октябре, сообщает Lenta.ru.
В перечень вошел перезапуск сериала 1980-х «Династия». Он повествует о Кэррингтонах, состоятельной семье, владеющей нефтяным бизнесом. Также в списке — ситком «Призраки» о бывшем полицейском и продавце в книжном магазине, которые решают стать охотниками за привидениями.
Авторы заметки отметили сериал «Одаренные», снятый по мотивам франшизы «Люди Икс». Его премьера состоялась 2 октября. В списке также оказались документальная картина телеканала HBO о режиссере Стивене Спилберге (Spielberg), комедия о жизни актера Джейми Фокса (White Famous) и ситком The Last O.G., рассказывающий о преступнике, вышедшем из тюрьмы.
Помимо этого, в перечень попали новые выпуски известных сериалов. Среди них девятый сезон комедии «Умерь свой энтузиазм», вторая часть «Ривердэйла» и восьмые «Ходячие мертвецы».
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