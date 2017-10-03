На активных перекрестках Астаны сделают "рукава"
3 октября 2017, 14:40
Передвигаться по городу на машине станет проще и быстрее.
В целях снижения нагрузки на дорогах города Астана будут внедрены несколько "рукавов" на самых активных перекрестках, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение медиацентра акимата города в Instagram.
"Рукава" - это правоповоротные съезды благодаря которым:
- снижается нагрузка на перекрестке и на подходе к нему;
- увеличивается пропускная способность;
- уменьшается количество конфликтных точек;
- осуществляется беспрепятственный проезд транспорта направо.
Завершить внедрение новых "рукавов" в Астане планируют до конца 2017 года.
Фото: onliner.by
Автор: Екатерина Ионова
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