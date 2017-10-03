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На активных перекрестках Астаны сделают "рукава"

3 октября 2017, 14:40

Передвигаться по городу на машине станет проще и быстрее.

В целях снижения нагрузки на дорогах города Астана будут внедрены несколько "рукавов" на самых активных перекрестках, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение медиацентра акимата города в Instagram.

"Рукава" - это правоповоротные съезды благодаря которым:
- снижается нагрузка на перекрестке и на подходе к нему;

- увеличивается пропускная способность;

- уменьшается количество конфликтных точек;

- осуществляется беспрепятственный проезд транспорта направо.

Завершить внедрение новых "рукавов" в Астане планируют до конца 2017 года.

Фото: onliner.by
Автор: Екатерина Ионова

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