Стало известно, почему в Алматы вышла из берегов река Малая Алматинка
3 октября 2017, 14:53
Ущерб происшествие городу не нанесло.
Выход из русла реки Малой Алматинки объяснили в управлении природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поводом послужила реконструкция русла реки Есентай от БАКа имени Кунаева до микрорайона Кокжиек, основное русло реки Есентай было перенаправлено в русло реки Малая Алматинка. Однако переход на улицу Богенбай батыра забился двумя автомобильными шинами, в этой связи вода частично затопила улицу.
«Сейчас активно проводятся работы по очистке перехода. Никто в сложившейся ситуации не пострадал. Ущерб происшествие городу не нанесло. В ближайшее время всё будет устранено», - сообщил пресс-секретарь управления природных ресурсов Айжан Кенжебекова.
Ранее стало известно, что река Малая Алматинка вышла из берегов. Водой залило близлежащие улицы.
Фото: кадр видео sputniknews.kz
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