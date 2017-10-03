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Стало известно, почему в Алматы вышла из берегов река Малая Алматинка

3 октября 2017, 14:53

Ущерб происшествие городу не нанесло.

Выход из русла реки Малой Алматинки объяснили в управлении природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поводом послужила реконструкция русла реки Есентай от БАКа имени Кунаева до микрорайона Кокжиек, основное русло реки Есентай было перенаправлено в русло реки Малая Алматинка. Однако переход на улицу Богенбай батыра забился двумя автомобильными шинами, в этой связи вода частично затопила улицу.

«Сейчас активно проводятся работы по очистке перехода. Никто в сложившейся ситуации не пострадал. Ущерб происшествие городу не нанесло. В ближайшее время всё будет устранено», - сообщил пресс-секретарь управления природных ресурсов Айжан Кенжебекова.

Ранее стало известно, что река Малая Алматинка вышла из берегов. Водой залило близлежащие улицы.

Фото: кадр видео sputniknews.kz

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