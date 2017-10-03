Правила разработаны в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» и определяют порядок разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие военных стандартов на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения для нужд Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

Организация работ в области военной стандартизации организуется и осуществляется за счет и в пределах средств республиканского бюджета, предусматриваемых государственным заказчиком на соответствующий год, если не предусмотрен иной источник финансирования.

В целях повышения безопасности и обеспечения качества объектов военной стандартизации юридические лица и иные некоммерческие организации Республики Казахстан могут за счет собственных средств финансировать расходы на выполнение работ в области военной стандартизации, указанных в пункте 13 настоящих Правил, с включением в План работ по военной стандартизации на соответствующий год.

К нормативным документам в области военной стандартизации, в которых устанавливаются требования к военной (оборонной) продукции, процессам и иным объектам военной стандартизации, связанным с такой продукцией, относятся:

1) военные стандарты, в том числе основополагающие военные стандарты;

2) межгосударственные военные стандарты;

3) военные дополнения к национальным стандартам;

4) нормативно-технические документы системы общих технических требований к видам вооружения и военной техники.

Нормативные документы в области военной стандартизации являются обязательными для применения и исполнения в отношении объектов военной стандартизации.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.