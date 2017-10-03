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Утверждены Правила разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие военных стандартов на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения
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Аннотация к документу: Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 394 «Об утверждении Правил разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие военных стандартов на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения» (не введен в действие)
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Правила разработаны в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» и определяют порядок разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие военных стандартов на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения для нужд Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.
Организация работ в области военной стандартизации организуется и осуществляется за счет и в пределах средств республиканского бюджета, предусматриваемых государственным заказчиком на соответствующий год, если не предусмотрен иной источник финансирования.
В целях повышения безопасности и обеспечения качества объектов военной стандартизации юридические лица и иные некоммерческие организации Республики Казахстан могут за счет собственных средств финансировать расходы на выполнение работ в области военной стандартизации, указанных в пункте 13 настоящих Правил, с включением в План работ по военной стандартизации на соответствующий год.
К нормативным документам в области военной стандартизации, в которых устанавливаются требования к военной (оборонной) продукции, процессам и иным объектам военной стандартизации, связанным с такой продукцией, относятся:
1) военные стандарты, в том числе основополагающие военные стандарты;
2) межгосударственные военные стандарты;
3) военные дополнения к национальным стандартам;
4) нормативно-технические документы системы общих технических требований к видам вооружения и военной техники.
Нормативные документы в области военной стандартизации являются обязательными для применения и исполнения в отношении объектов военной стандартизации.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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