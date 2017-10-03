В Усть-Каменогорске полицейский автомобиль сбил двух пешеходов
3 октября 2017, 14:58
Полицейский несколько раз подходил к одному из пострадавших и пытался поднять его на ноги.
Накануне на улице Бажова патрульный автомобиль сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу, передает корреспондент YK-avto.kz.
В социальных сетях появилось видео последствий ДТП с участием полицейского автомобиля. Судя по записи, патрульная машина сбила двух пешеходов, переходивших дорогу вне перехода. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
На кадрах отчетливо видно, как после происшествия одна их полицейских машин разворачивается посреди проезжей части и уезжает с места аварии. Получить официальный комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.
Вместе с тем очевидцы аварии возмущены непрофессионализмом сотрудника, ставшего участником ДТП. По версии очевидцев, полицейский несколько раз подходил к одному из пострадавших и пытался поднять его на ноги, несмотря на критическое состояние сбитого пешехода.
Многие высказывают опасения, что своими действиями патрульный мог усугубить состояние пострадавшего мужчины.
Автор: Артур Власов
Видео из социальной сети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881289-0dbc1854c4feb322ae71a0faacb20b21
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...