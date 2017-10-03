В Усть-Каменогорске полицейский автомобиль сбил двух пешеходов

Полицейский несколько раз подходил к одному из пострадавших и пытался поднять его на ноги.

Накануне на улице Бажова патрульный автомобиль сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу, передает корреспондент передает корреспондент YK-avto.kz





В социальных сетях появилось видео последствий ДТП с участием полицейского автомобиля. Судя по записи, патрульная машина сбила двух пешеходов, переходивших дорогу вне перехода. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.





На кадрах отчетливо видно, как после происшествия одна их полицейских машин разворачивается посреди проезжей части и уезжает с места аварии. Получить официальный комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.





Вместе с тем очевидцы аварии возмущены непрофессионализмом сотрудника, ставшего участником ДТП. По версии очевидцев, полицейский несколько раз подходил к одному из пострадавших и пытался поднять его на ноги, несмотря на критическое состояние сбитого пешехода.





Многие высказывают опасения, что своими действиями патрульный мог усугубить состояние пострадавшего мужчины.









Автор: Артур Власов