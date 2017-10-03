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Жители Земли смогут услышать звуки Марса после 2021 года

3 октября 2017, 15:04

Об этом заявил руководитель российской части научной нагрузки ExoMars-2020, заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов.

Миссия ExoMars-2020 планирует обнародовать диктофонные записи с поверхности Марса, сообщает RT.

«В метеокомплекс входит микрофон. Эта идея — записать звуки с поверхности — не нова, посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, в будущем как съёмки с поверхности, так и запись звуков будут обнародованы», — цитирует Родионова РИА Новости.

Отмечается, что помимо микрофона в метеокомплекс ExoMars-2020 войдут датчики освещённости, скорости ветра, температурные датчики, датчик влажности и пылевой датчик.

Ожидается, что прибытие аппаратов к планете произойдёт в марте 2021 года.

Ранее стало известно, что Китай планирует запустить первую исследовательскую космическую миссию к Марсу около 2020 года.

Кадр: YouTube

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