Выступление вице-министра энергетики Мирзагалиева М.М. на пресс-конференции в КПМ РК по технологиям ЭКСПО

(г. Астана, 22 сентября 2017 года)

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Как вы все знаете, выставка ЭКСПО -2017 в г. Астане прошла с большим успехом и позвольте нас всех поздравить с этим достижением Казахстана!

По поручению Главы государства, Министерство энергетики занималось отбором отечественных разработок в национальный павильон Нур-Алем. Была создана комиссия из числа ведущих ученых страны, которая выбрала 28 разработок наших ведущих ученых по таким направлениям как возобновляемые источники энергии (это такие ученые как Альберт Болотов, Марат Кошумбаев, Николай Буктуков), в области управления отходами (такие ученые как Александр Устименко, Сергей Требухов), энергоэффективность (такие ученые как Амангельды Таукенов, Аскар Арынгазин, Диас Байсеитов) и другие. С большим удовлетворением я хочу отметить о высоком интересе со стороны всех посетителей к нашему павильону и хорошей оценке его содержания от авторитетных международных экспертов-энергетиков. Уверен, демонстрация разработок на выставке позволит коммерциализировать представленные разработки наших ученых.

Кроме этого, очень важным является внедрение ведущих зарубежных технологий, представленных на ЭКСПО, в экономику нашей страны. И Министерство в настоящее время прорабатывает данный вопрос. Так мы создали экспертную рабочую группу из более 40 ведущих экспертов национальных компаний, таких как Казмунайгаз, Казтрансгаз, KEGOC и других, а также экспертов-аналитиков в разных секторах энергетики, представителей министерства и подведомственных структур.

Представители данной рабочей группы посетили все павильоны выставки, провели оценку новых технологий, представленных международными павильонами. В результате этой оценки экспертами был сформирован перечень из 105 технологий таких стран, как Австрия, Германия, Нидерланды, Россия, Финляндия и другие.

Уважаемые журналисты!

Согласно своей специфике технологии разделены по четырем направлениям:

- нефть и газ - 27 технологий,

- угольная и атомная промышленность - 5 технологий,

- электроэнергетика, энергосбережение и ВИЭ - 44 технологий,

- экология, в том числе управление отходами, водоочистка, контроль над качеством воздуха - 29 технологий.

Хочу привести несколько проектов, которые вызвали большой интерес наших экспертов и которые на наш взгляд могут дать положительный эффект для энергетики.

Германская технология Smart greed помогает электроэнергетической системе снижать потери при передаче электроэнергии на большие расстояния - для казахстанской электроэнергетической системы это очень актуально, с учетом архитектуры наших сетей и больших расстояний.

Также в немецком павильоне была представлена технология геотермального возобновляемого источника. С ее помощью можно использовать тепло из грунта и подземных вод для получения тепловой и электрической энергии. По международным оценкам в Казахстане есть значительный потенциал по этому виду возобновляемой энергетики, который может быть использован для домохозяйств, фермерских хозяйств, промышленных объектов и поселений.

Белорусская энергосберегающая технология Турбосфера, позволяет утилизировать избыточное давление природного газа, получая при этом электрическую энергию на собственные нужды. Эту технологию можно применять на предприятиях нефтегазового сектора в Казахстане.

Финская технология по очистке сточных вод, позволяющая в процессе переработки повысить качество воды, а сточный ил использовать в качестве удобрений. Казахстанские предприятия ЖКХ, региональные предприятия сейчас изучают возможность применения этой технологии на своих предприятиях.

Польская технология Голубой уголь позволяет на 80% снизить показатели по выбросам вредных веществ, при этом повышая эффективность от сжигания угля. Как Вы знаете, угольная генерация в Казахстане составляет более 70%, поэтому вопросы снижения вредного воздействия на окружающую среду являются крайне актуальными.

Технологию компании Vaisala Group, которая была представлена на финском павильоне, РГП «Казгидромет» уже тестирует. Данная инновационная станция экологического мониторинга уже установлена в тестовом режиме в г. Астана на территории экологического поста № 5 по адресу пр.Туран, Городской парк, Район центральной спасательной станции.

(Данная станция осуществляет наблюдения и измерения по 6 загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, озон, взвешенные частицы РМ-2,5 и РМ-10. Станция AQT-20 имеет следующие датчики:

- датчик температуры и влажности с радиационной защитой;

- датчик атмосферного давления;

- датчик осадков;

- датчик скорости и направления ветра.)

Я привел несколько примеров, чтобы показать, что выбранные нами технологии ЭКСПО являются прикладными, они смогут положительно повлиять на работу производственных предприятий, на экономику Казахстана в целом.

Перечень технологий с необходимыми сведениями размещен на сайте Министерства, а также был направлен местным исполнительным органам и 170 компаниям.

Из 105 технологий на текущий момент в детальной проработке находятся 42 у 9 отечественных компаний, 14-ю технологиями занимаются 2 университета и 12-ю проектами уже занимаются 2 акимата.

Необходимо понимать, что от отбора технологии до ее внедрения может пройти определенное время, а также это потребует выделения необходимых ресурсов. Вместе с тем, положительный эффект может быть значительным и с экономической, и с экологической и с социальной точек зрения.

В заключении хочу сказать, что проведение ЭКСПО придало новый импульс и для отечественной науки, и создало мощную основу для трансферта лучших зарубежных технологий в области энергетики в нашу страну.

Спасибо за внимание!