Дарига Назарбаева указала на уязвимость Каспийской границы

Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева указала на ряд недочетов в ходе ознакомления с положением дел в сфере обеспечения охраны государственной границы и вооружения казахстанских вооруженных сил. В частности, речь идет об уязвимости казахстанской границы в Каспийском море , сообщает , сообщает «Тумба»





Было отмечено, что у прикаспийских государств остается большой блок нерешенных геополитических вопросов, что в прошлом приводило к росту напряженности. Например, в 2001 году Иран и Азербайджан оказались на грани конфликта из-за неопределенной принадлежности нескольких спорных островов.





При разграничении дна Каспия по модифицированной современной линии на долю Казахстана приходится более 29,6%, Азербайджана - 19,5%, России - 18,7% , Туркменистана - 18,4%, Ирана - 13,8%. Иран недоволен таким положением дел.





- Поскольку Каспий - это уникальный внутриконтинентальный водоем, то на него не распространяется ни конвенция по организации морского права, ни международная практика принципа водораздела. В этой связи между прикаспийскими государствами продолжаются переговоры по разработке конвенции о правовом статусе Каспия, обсуждение вопроса о географическом прохождении модифицированной усредненной линии и других спорных моментов. Нерешенный вопрос о правовом статусе Каспия создает почву для разногласия и конфликтов, - сказал Жандарбек Жанзаков, главнокомандующий ВМС РК.





Расположение в зоне бассейна Каспия имеет стратегическое значение. Угроза активизации международного терроризма, потенциальная возможность совершения диверсионной деятельности на морских целях, нефтепроводах, портах, центрах нефтедобычи и иных важных объектах создает необходимость усиления мощи ВМС.





Ранее Казахстан выдвигал предложение о демилитаризации Каспия, но его не поддержали остальные прикаспийские государства. Наращивать военную мощь стали все прикаспийские страны, в том числе и те, которые ранее не имели военно-морских сил. Например, на сегодня военный потенциал ВМС Туркменистана уже превзошел ВМС Казахстана и Азербайджана. Их количество представляет 26 единиц, в том числе 17 боевых. Жандарбек Жанзаков отметил, что ВМС РК на 100% обеспечены всеми необходимыми материально-техническими средствами, есть своя база, однако они отстают от соседей с точки зрения военной техники.





"У меня сложилось впечатление, что мы совершенно недооцениваем значимость нашей границы по береговой линии Каспия. Мы гордимся тем, что решили вопросы делимитации границы со всеми нашими соседями, кроме одного важного участка - это Каспийское море. Мы с этой стороны очень уязвимы. Актау и Атырау – это энергетическая житница, база, столп казахстанской экономики. Этот регион и его безопасность имеют стратегическое значение для нашей страны. Изучив сравнительную таблицу оснащения пограничных служб и наших вооруженных сил, мы видим, что отношение на сегодня сложилось к этому очень легкомысленное. Согласны со мной? Что такое 7 кораблей, 660 человек штата, когда у ближайших соседей 59 кораблей, тысячи людей, я уже не говорю об оснащении ракетами", - сказал Жандарбек Жанзаков.





Дарига Назарбаева отметила необходимость разработки Министерством обороны РК как минимум трехлетней программы по укреплению береговой линии вооруженных сил и пограничной службы, в которую войдут в том числе расширение штата сотрудников, оснащение вооруженных сил техникой, радиолокационным оборудованием.





- Дыры здесь есть. Мы рассчитываем на дружеские отношения с соседями, ОДКБ, но на друга надейся, а сам не плошай. Мы сами должны быть в себе уверены, тогда мы и соседям сможем помочь в случае надобности, и за себя постоим, - сказала Дарига Назарбаева.





Выездное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности проходит в рамках визита в Мангистау депутатов сената парламента РК.



