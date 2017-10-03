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Отсидевший за избиение подруги американец вышел на свободу и задушил ее

3 октября 2017, 15:26

Мужчине грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Американец, отсидевший два месяца за избиение своей девушки, вышел из тюрьмы, приехал к ней и убил ее, сообщает Lenta.ru.

Как удалось выяснить следователям, 52-летний Джером Риверс по выходе из тюрьмы первым делом позвонил подруге Джии Пендер и спросил, может ли он приехать. Риверс по решению суда не имел права приближаться к Пендер, и девушка, получив звонок, поспешила к соседям с криками «Джером едет!». Она передала им какой-то предмет (издание The New York Post не уточняет, какой именно) и просила передать ее матери, если с ней что-то случится.

Риверс приехал в дом к Пендер, а на следующий день в 6 часов утра позвонил в полицию. Он рассказал стражам порядка, что спал, а потом услышал глухой стук, проснулся и увидел, что женщина лежит на полу в ванной.

Следствие установило, что женщину задушили.

По словам Риверса, причин убивать подругу у него не было, однако он отметил, что Пендер не уважала его мать и засадила его в тюрьму по обвинению в избиении.

Мужчине грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. В тюрьму на два месяца он попал из-за того, что нападение на девушку нарушило условия его досрочного освобождения: Риверс недавно освободился, отсидев срок за сексуальное насилие.

Фото: New York City Police Department

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