Строительство мусоросортировочного комплекса началось в Алматы

Планируется, что завод мощностью 550 тысяч тонн в год будет сдан в эксплуатацию уже летом 2018 года.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках рабочего объезда ознакомился с ходом работ по строительству мусоросортировочного завода в Алатауском районе. Производственная мощность предприятия позволит полностью покрыть потребность города в переработке отходов, сообщает пресс-служба акимата города.

Строительство мусоросортировочного комплекса, который будет оснащен передовым европейским оборудованием, осуществляется за счет частных инвестиций ТОО «Green Recycle». Планируется, что завод мощностью 550 тысяч тонн в год будет сдан в эксплуатацию уже летом 2018 года.

В рамках проекта планируется внедрение комплексной системы управления отходами, включающий процесс по сбору, транспортировке и сортировке ТБО, что в свою очередь позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду города.

«На последнем совещании по развитию Алматы глава государства указал на необходимость системного решения проблемы мусора, обеспечивающего его комплексную переработку и полный цикл. Строительство завода является для нас приоритетным проектом. Это также важное направление, которое соответствует целям и задачам EXPO-2017. Сейчас мы выстраиваем систему, которая позволит сначала сортировать, а позже делать переработку мусора», - сказал аким города.

В рамках рабочего объезда аким Алматы посетил в Алатауском районе индустриальную зону, где сегодня зарегистрировано 40 проектов на сумму в 191 млрд тенге. Акиматом города ведется работа по увеличению заполняемости индустриальной зоны новыми проектами.