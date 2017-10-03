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В Китае Rolls Royce провалился под землю

3 октября 2017, 15:33

Истории о том, как автомобили буквально проваливаются под землю из-за грунтовых вод или последствий неграмотного строительства и ремонта, встречаются довольно часто.

Инцидент произошел в Харбине, столице китайской провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая. Как сообщает издание Mirror, роскошный британский седан (судя по опубликованным снимкам, это был Ghost) стоял на светофоре на одном из оживленных перекрестков. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, автомобиль начал движение и буквально в следующий момент провалился под землю, сообщает vesti.ru.



Водитель в этом инциденте не пострадал, а вот автомобилю, как сообщается, досталось куда серьезнее. Несмотря на то, что Rolls-Royce выглядит некритично поврежденным, на самом деле его с очень большой долей вероятности спишут в тотал, утверждает издание. При этом неизвестно, как у владельца обстоят дела со страховкой и будет ли он подавать иск против местных властей или дорожного управления.



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