В Китае Rolls Royce провалился под землю





Водитель в этом инциденте не пострадал, а вот автомобилю, как сообщается, досталось куда серьезнее. Несмотря на то, что Rolls-Royce выглядит некритично поврежденным, на самом деле его с очень большой долей вероятности спишут в тотал, утверждает издание. При этом неизвестно, как у владельца обстоят дела со страховкой и будет ли он подавать иск против местных властей или дорожного управления.