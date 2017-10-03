Изменена Методика формирования тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемой из республиканского бюджета

Методика является единой для субъектов здравоохранения Республики Казахстан, оказывающих гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и определяет механизм формирования тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП, финансируемой из республиканского бюджета по следующим формам медицинской помощи: 1) амбулаторно-поликлинической помощи (далее - АПП): первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП); консультативно-диагностической помощи (далее - КДП); 2) стационарной помощи; 3) стационарозамещающей помощи; 4) скорой медицинской помощи; 5) санитарной авиации. Также, в частности, установлено что расчет тарифов по АПП осуществляется: за оказание АПП, в том числе медицинской помощи обучающимся организаций среднего образования, не относящихся к интернатным организациям, по комплексному подушевому нормативу АПП в соответствии с пунктами 7-15 Методики; за оказание ПМСП по подушевому нормативу на оказание ПМСП в соответствии с пунктом 16 Методики; за оказание консультативно-диагностических услуг в соответствии с пунктами 17-21 Методики; за оказание услуг передвижным медицинским комплексом (далее - ПМК) в соответствии с пунктами 21-1-21-3 Методики. Расчет комплексного подушевого норматива АПП на одного жителя в месяц для субъектов ПМСП осуществляется по формуле: КПНПМСП = КПНгар.АПП + Sскпн, где: КПНПМСП - комплексный подушевой норматив АПП на одного прикрепленного человека, зарегистрированного в портале «РПН», в месяц; Sскпн - сумма СКПН на одного прикрепленного человека, зарегистрированного в портале «РПН» к субъекту ПМСП, в месяц; КПНгар.АПП - гарантированный компонент комплексного подушевого норматива АПП на одного прикрепленного человека, зарегистрированного в портале «РПН» к субъекту ПМСП, в месяц, который рассчитывается по формуле: КПНгар.АПП = КПНбаз.ПМСП х ПВКПМСП + КПНбаз.ПМСП х (Кплотн.обл. - 1) + КПНбаз.ПМСП х (Котопит.обл. - 1) + Vэкол.пмсп / ЧПМСП / m + Vшкольн.пмсп / ЧПМСП / m, где: ПВКПМСП - половозрастной поправочный коэффициент потребления медицинских услуг населением по субъекту ПМСП, который определяется по формуле: ПВКПМСП = (ЧПМСП k/n х ПВКПМСП(n))/ ЧПМСП, где: ∑ ЧПМСП - численность прикрепленного населения к субъекту ПМСП, зарегистрированная в портале «РПН»; ЧПМСП k/n - численность прикрепленного населения к субъекту ПМСП, зарегистрированная в портале «РПН» номер k населения, попадающего в половозрастную группу номер n; ПВКПМСП(n) - половозрастной поправочный коэффициент согласно приложению 1 к настоящей Методике половозрастной группы номер n; Численность населения и половозрастной состав населения, прикрепленного к субъекту ПМСП, определяется на основе данных по населению из базы портала «РПН» по результатам кампании свободного прикрепления населения или по состоянию на последний день месяца, которые используются для расчета объема финансирования на оказание АПП на предстоящий финансовый год или его корректировки в течение текущего финансового года по решению уполномоченного органа. КПНбаз.ПМСП - базовый комплексный подушевой норматив АПП на одного прикрепленного человека, зарегистрированного в портале «РПН», в месяц, определенный без учета поправочных коэффициентов уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Кодекса о здоровье для субъектов ПМСП на предстоящий финансовый год, который определяется по формуле: КПНбаз.ПМСП = КПНбаз.АПП(рк) - КПНбаз.АПП(рк) х % КДП, где: КПНбаз.АПП(рк) - базовый комплексный подушевой норматив АПП на одного прикрепленного человека, зарегистрированного в портале «РПН», в месяц, определенный без учета поправочных коэффициентов, который определяется уполномоченным органом и рассчитывается по формуле: КПНбаз.АПП(рк) = КПНгар.АПП(рк), где: ПВКрк + (Кплот.рк - 1) + (Котопит.рк - 1) + (Ксельск.рк - 1) ПВКрк - средний половозрастной поправочный коэффициент потребления медицинских услуг населением на уровне страны, рассчитанный на основе данных портала «РПН» по половозрастной структуре населения страны; КПНгар.АПП(рк) - средний гарантированный компонент комплексного подушевого норматива АПП на одного жителя в месяц по стране на предстоящий финансовый год без учета средств на оплату надбавки в зонах экологического бедствия и медицинской помощи обучающимся организаций среднего образования, не относящихся к интернатным организациям, который определяется по формуле: КПНгар.АПП(рк) = (VАПП(рк) - Vскпн.рк - Vэкол.рк - Vшкольн.рк)/Чрк/m, где: VАПП(рк) - плановый годовой объем финансирования по стране на оказание АПП населению; Vскпн.рк - годовой объем выделенных средств из республиканского бюджета на СКПН по республике; Vэкол.рк - годовой объем средств, предусмотренный на оплату надбавки за работу в зонах экологического бедствия для областей, который формируется на уровне области в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье» (далее - ЗРК о соцзащите граждан Приаралья) и от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» (далее - ЗРК о соцзащите граждан СИЯП); Vшкольн.рк - годовой объем средств, предусмотренный на оплату затрат в пределах выделенных средств из республиканского бюджета, связанных с деятельностью медицинского пункта организации образования по оказанию медицинской помощи обучающимся организаций среднего образования, не относящихся к интернатным организациям, в соответствии со Стандартом организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 3 февраля 2016 года № 85 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 13392) (далее - приказ № 85); Чрк - численность прикрепленного населения ко всем субъектам ПМСП страны, зарегистрированная в портале «РПН» по результатам кампании свободного прикрепления населения, или по состоянию на дату месяца, которая используется для расчета финансирования; m - количество месяцев в финансовом году, в течение которых будет осуществляться финансирование АПП; % КДП - доля средств на оказание консультативно-диагностических услуг в рамках ГОБМП населению, прикрепленному к субъектам ПМСП, расходы по которым согласно перечню услуг, определенному в соответствии с Правилами возмещения затрат, не включены в комплексный подушевой норматив АПП для субъектов ПМСП; Кплотн.рк - средний коэффициент плотности населения по стране; Котопит.рк - средний коэффициент учета продолжительности отопительного сезона по стране; Ксельск.рк - средний коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности по стране; Vэкол.пмсп - годовой объем средств, предусмотренный на оплату надбавки за работу в зонах экологического бедствия субъекту ПМСП, который формируется на уровне области в соответствии с ЗРК о соцзащите граждан Приаралья и ЗРК о соцзащите граждан СИЯП; Vшкольн.пмсп - годовой объем средств, предусмотренный на оплату затрат в пределах выделенных средств из республиканского бюджета, связанных с деятельностью медицинского пункта организации образования по оказанию медицинской помощи обучающимся организаций среднего образования, не относящихся к интернатным организациям, закрепленным за субъектом ПМСП, в соответствии с приказом № 85; m - количество месяцев в финансовом году, в течение которых будет осуществляться финансирование субъекта ПМСП; Кплотн.обл. - коэффициент плотности населения по данной области (городу республиканского значения и столицы) который определяется по формуле: Кплотн.обл. = 1 + В х П нас РК/сред/Пнас обл., где: В - вес, с которым учитывается отклонение плотности населения областей (города республиканского значения и столицы) от средне республиканского уровня или районов (городов областного значения) от средне областного уровня (по расчету коэффициента линейной корреляции Пирсона); Пнас.РК/сред. - плотность населения в среднем по Республике Казахстан согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - Комитет по статистике) по состоянию на период, которые используются для расчета объема финансирования на предстоящий финансовый год; Пнас.обл. - плотность населения в области (городе республиканского значения и столице) согласно данным Комитета по статистике по состоянию на период, которые используются для расчета объема финансирования на предстоящий финансовый год. Котопит.обл. - коэффициент учета продолжительности отопительного сезона для области (города республиканского значения и столицы), который определяется по формуле: Котопит.обл. = 1 + Дотопит. х (Побл. - Прк/сред.), где: Прк/сред. Дотопит. - доля затрат на годовой объем отопления в общем годовом объеме текущих затрат по области (городе республиканского значения и столице) на основании данных субъектов здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в области (городе республиканского значения и столице) за прошедший год; Побл. - период отопительного сезона по области (города республиканского значения и столицы), определенный на основании решения местного исполнительного органа области (города республиканского значения и столицы), который используется для расчета объема финансирования на предстоящий финансовый год; Прк/сред. - период отопительного сезона в среднем по Республике Казахстан согласно данным областей (города республиканского значения и столицы), которые используются для расчета объема финансирования на предстоящий финансовый год. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года, за исключением абзаца двадцать пятого пункта 1 настоящего приказа, который распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2017 года.