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Крестьянское хозяйство "Табыс" вышло на первый производственный показатель 1000 тонн молока в сутки

3 октября 2017, 15:41

Предприятие планирует приобрести оставшиеся 300 голов КРС до конца 2017 года и выйти на полную проектную мощность.

Сырье с КХ "Табыс" ежедневно поставляется казахстанским производителям для изготовления молочных продуктов народного потребления.

На сегодняшний день крестьянское хозяйство имеет 300 голов крупнорогатого скота, которые были приобретены в 2017 году при поддержке АО "КазАгроФинанс". Финансирование было направлено на строительство здания для молочно-товарной фермы, закуп доильного оборудования и приобретение племенного скота. Целевая бизнес-модель хозяйства "молочно-товарная ферма на 600 голов КРС".


Предприятие планирует приобрести оставшиеся 300 голов КРС до конца 2017 года и выйти на полную проектную мощность.



Кроме планируемых объемов по производству молочной продукции, КХ "Табыс" уже дополнительно произвел 8 тыс. тонн кукурузного силоса, 700 тонн ячменя, 5 тыс. тонн люцерны и 2 тыс. тонн соломы.



АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».



В целом, по состоянию сентябрь 2017 года в инвестиционном портфеле Нацхолдинга «КазАгро» находится 539 проектов, общей стоимостью 347,3 млрд. тенге. Всего введено в эксплуатацию 510 проектов общей стоимостью 311 млрд. тенге, в том числе в 2017 году - 11 инвестиционных проекта стоимостью 12,2 млрд. тенге.


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