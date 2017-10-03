Крестьянское хозяйство "Табыс" вышло на первый производственный показатель 1000 тонн молока в сутки

Предприятие планирует приобрести оставшиеся 300 голов КРС до конца 2017 года и выйти на полную проектную мощность.

Сырье с КХ "Табыс" ежедневно поставляется казахстанским производителям для изготовления молочных продуктов народного потребления.





На сегодняшний день крестьянское хозяйство имеет 300 голов крупнорогатого скота, которые были приобретены в 2017 году при поддержке АО "КазАгроФинанс". Финансирование было направлено на строительство здания для молочно-товарной фермы, закуп доильного оборудования и приобретение племенного скота. Целевая бизнес-модель хозяйства "молочно-товарная ферма на 600 голов КРС".









Предприятие планирует приобрести оставшиеся 300 голов КРС до конца 2017 года и выйти на полную проектную мощность.









Кроме планируемых объемов по производству молочной продукции, КХ "Табыс" уже дополнительно произвел 8 тыс. тонн кукурузного силоса, 700 тонн ячменя, 5 тыс. тонн люцерны и 2 тыс. тонн соломы.









АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».









В целом, по состоянию сентябрь 2017 года в инвестиционном портфеле Нацхолдинга «КазАгро» находится 539 проектов, общей стоимостью 347,3 млрд. тенге. Всего введено в эксплуатацию 510 проектов общей стоимостью 311 млрд. тенге, в том числе в 2017 году - 11 инвестиционных проекта стоимостью 12,2 млрд. тенге.



