В ЮКО сократилось количество происшествий во время отопительного и купального сезонов

Кроме того, со слов руководителя отдела, основными причинами несчастных случаев на водоемах являются: купание в необорудованных и запрещенных водоемах, купание детей без присмотра взрослых, нарушение простых правил безопасности на воде.

В Южно-Казахстанской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество происшествий во время отопительного и купального сезонов. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили представители областного департамента по чрезвычайным ситуациям, передает пресс-служба акима ЮКО.





По словам начальника отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций Нуржана Асибекова, совместные работы сотрудников департамента и местной полиции дали положительные результаты.





«С начала текущего года количество утонувших в период купального сезона сократилось с 71 до 31 человека, то есть до 56%. По состоянию на 1 октября в этом году на водоемах области погибло 31 человек, из которых 17 - дети и подростки. Больше всего гибель людей приходится на июль-август месяцы. Это обусловлено пиком отпусков и летних каникул», - сказал Н.Асибеков.





Кроме того, со слов руководителя отдела, основными причинами несчастных случаев на водоемах являются: купание в необорудованных и запрещенных водоемах, купание детей без присмотра взрослых, нарушение простых правил безопасности на воде. На сегодня вопрос безопасности на водоемах остается актуальным, так как начался сезон осенне-зимней рыбалки. Вместе с тем, снизилось количество происшествий во время отопительного периода.





По словам представителей департамента по ЧС, за отопительный период 2017 года зарегистрировано 24 случая отравления угарным газом.





«За январь-апрель месяцы зарегистрированы 24 случая отравления угарным газом, где пострадали 46 человек, из них 11 человек с летальным исходом. По сравнению с прошлым годом снизилось количество зарегистрированных случаев и пострадавших. Для сравнения, в 2016 году зарегистрировано 29 случаев, пострадавших – 76, погибших - 28», - сказал Бауыржан Избасаров, заместитель руководителя управления контроля и профилактических работ в области пожарной безопасности.





Проанализировав все случаи, специалисты департамента выявили, что из 24 происшествий, связанных с отравлением людей, 21 - отравление природным газом, а оставшиеся три – с использованием сжигаемого твердого топлива в печи. Большинство, то есть 21 фактов произошли в частных жилых домах, в общественных банях – 2. Основными причинами отравления послужило использование неисправного печного оборудования, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых устройств. К тому же, большинство граждан, получивших отравление угарным газом, находились в состоянии сна.





Следует отметить, что в целях предотвращения нежелательных последствий, специалисты департаменты начали проводить профилактические мероприятия. В частности, с 1 сентября в жилых секторах проводится месячник пожарной безопасности.





Фото: Самат Мырзалиев



