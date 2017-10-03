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Названы лучшие сценаристы всех времен

3 октября 2017, 15:56

Лидером стал автор фильмов «В джазе только девушки», «Сансет-бульвар», «Потерянный уик-энд» и «Свидетель обвинения» Билли Уайлдер.

Американский портал Vulture составил рейтинг лучших сценаристов всех времен. В список вошли сто драматургов мирового кинематографа, сообщает Lenta.ru.

Лидером стал автор фильмов «В джазе только девушки», «Сансет-бульвар», «Потерянный уик-энд» и «Свидетель обвинения» Билли Уайлдер. Он написал сценарии к 79 картинам и срежиссировал 27 лент. Уайлдер получил шесть «Оскаров» и скончался в 2002 году в возрасте 95 лет.

Второе место разделили братья Итан и Джоэл Коэны, написавшие сценарии к своим фильмам «Фарго», «Старикам тут не место» «Бартон Финк», «Перекресток Миллера» и «Большой Лебовски».

На третьей строчке — Роберт Таун, работавший над «Китайским кварталом», «Якудзой», «Фирмой» и двумя первыми боевиками франшизы «Миссия: невыполнима».

В первую десятку также вошли Квентин Тарантино (режиссера отметили за сценарии к его «Бешеным псам», «Криминальному чтиву» и «Бесславным ублюдкам»), Фрэнсис Форд Коппола («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня»), Уильям Голдман («Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»), Чарли Кауфман («Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума»), Вуди Аллен («Энни Холл»), Нора Эфрон («Силквуд») и Эрнест Леман («На север через северо-запад»).

Завершает рейтинг 38-летний Джордан Пил, автор сценария и режиссер хоррора 2017 года «Прочь».

Фото: GoldDisk.Ru

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