Нобелевскую премию по физике вручат за открытие волн пространства-времени
3 октября 2017, 16:09
Премии удостоены Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бэрриш.
Нобелевской премии по физике за 2017 год удостоятся Барри Бэриш, Райнер Вейсс и Кип Торн за решающий вклад в детектор LIGO и наблюдение гравитационных волн, сообщает Lenta.ru.
Возмущения пространства-времени от слияния пары черных дыр впервые обнаружила 14 сентября 2015 года коллаборация LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory).
По традиции, в Стокгольме (Швеция) 10 декабря 2017 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония вручения премии. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав.
Сумма денежного вознаграждения в 2017 году составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов) на всех лауреатов премии по физике. Бэриш получит половину премии, другую часть разделят поровну между собой Вейсс и Торн. Увеличение размера награды, которая обычно составляет около одного миллиона долларов (например, 8 миллионов шведских крон, или около 953 тысяч долларов, в 2016 году), произошло в результате укрепления финансовой устойчивости фонда.
Нобелевскую премию по физике присуждает Шведская королевская академия наук. Она же выбирает лауреатов из кандидатов, предлагаемых специализированными комитетами.
Накануне, 2 октября, нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии за 2017 год были названы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг «за их открытия молекулярных механизмов, управляющих циркадным ритмом».
В 2016 году награду по физике получили Дэвид Таулес, Дункан Халдейн и Джон Костерлиц «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи».
Фото: Fernando Vergara / AP
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