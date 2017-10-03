Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 342,43, RUBKZT_TOD = 5,9131, USDKZT_0_001 = +9,2419 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,2494 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами CNYKZT_TОМ и CNYKZT_SPT сегодня на KASE не проводились в связи выходными днями с 01 по 08 октября в Китайской Народной Республике (Праздник середины осени).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 342,43 тенге за доллар США при объеме торгов 80 800 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9131 тенге за рубль при объеме торгов 56 200 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 342,36 тенге за доллар (+1,12 тенге), суммарный объем торгов - 121 750 тыс. USD (+62 100 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,2419 % годовых при объеме торгов 63 200 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,2494 % годовых при объеме торгов 281 200 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.