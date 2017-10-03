В Алматы изымут земельные участки для пробивки проспекта Абая

Аким Алматы 2 октября подписал постановление «О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд», сообщает Zakon.kz со ссылкой на газету «Вечерний Алматы».





Согласно документу, подлежат изъятию земельные участки по проспекту Абая - от улицы Момышулы до границ города в Ауэзовском и Наурызбайском районах.





При этом датой принудительного отчуждения определено 11 сентября 2019 года. В список попали 22 участка. Собственникам необходимо обращаться в Управление земельных отношений по адресу: улица Толе би, 155, кабинет 514.





В свою очередь Управлению земельных отношений поручено уведомить собственников и обеспечить выплату компенсаций собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством республики. Земельные участки решено передать на баланс управления финансов Алматы.





Контроль за исполнением названного постановления возложен на заместителя акима Алматы Султанбека Макежанова.





Напомним, пробивка проспекта Абая в западном направлении осуществляется с целью увеличения пропускной способности, разгрузки транспортного потока и обеспечения сообщения между центром города и присоединенным районом.





Предусмотрены две очереди строительства по Абая: первая охватывает промежуток от улицы Ауэзова в микрорайоне «Калкаман» до границы города в западную сторону, а вторая - от улицы Момышулы до улицы Ауэзова в микрорайоне «Калкаман».



