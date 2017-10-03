Президент утвердил Военную доктрину Казахстана

Глава Государства Нурсултан Назарбаев своим Указом от 29 сентября утвердил Военную доктрину Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Военная доктрина представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов на обеспечение военной безопасности и оборону Республики Казахстан.

В Военной доктрине с учетом возможных военных угроз республике определены основные направления государственной деятельности в военно-политической, военно-стратегической и военно-экономической сфере, по мобилизационной подготовке государства, а также основные меры по развитию военной организации РК.

Военная доктрина носит оборонительный характер и отражает приверженность Казахстана к приоритетному использованию для защиты национальных интересов дипломатических, политических, правовых, экономических и других невоенных средств.

Применение военной силы предусматривается при исчерпании возможностей невоенными средствами обеспечить военную безопасность государства.

Нормативную и правовую основу Военной доктрины составляют Конституция республики, законы, указы Президента РК, иные нормативные правовые акты и международные договоры, ратифицированные Казахстаном.

Как отмечается, разработка Военной доктрины обусловлена необходимостью определения основных направлений деятельности республики в сфере обеспечения военной безопасности и обороны государства с учетом влияния современных условий и факторов.

Положения Военной доктрины основываются на результатах оценок и прогнозов развития военно-политической обстановки в мире, изменениях характера военных конфликтов и содержания вооруженной борьбы.