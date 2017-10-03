Бык, разгуливающий в центре Бишкека, забодал двух человек
3 октября 2017, 16:17
На данный момент быка уже забрали, хозяин также найден.
Бык, разгуливающий в центре Бишкека, забодал двух человек, одного из которых госпитализировали, сообщает K-News.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня примерно в 14:00. Животное разгуливало по центральным улицам Бишкека. На данный момент быка уже забрали, хозяин также найден.
«Сейчас хозяин быка дает разъяснения по данному факту. С его слов, он привязал быка, однако животное высвободилось и убежало. Пока бык был на свободе, он напал на женщину, ее увезли на карете скорой помощи, незначительные травмы получил и сотрудник милиции, пытавшийся поймать животное»,- сообщили в ГУВД Бишкека.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881331-40631e3b2f18457ca376909efd55c52c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...