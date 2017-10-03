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Бык, разгуливающий в центре Бишкека, забодал двух человек

3 октября 2017, 16:17

На данный момент быка уже забрали, хозяин также найден.

Бык, разгуливающий в центре Бишкека, забодал двух человек, одного из которых госпитализировали, сообщает K-News.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня примерно в 14:00. Животное разгуливало по центральным улицам Бишкека. На данный момент быка уже забрали, хозяин также найден.

«Сейчас хозяин быка дает разъяснения по данному факту. С его слов, он привязал быка, однако животное высвободилось и убежало. Пока бык был на свободе, он напал на женщину, ее увезли на карете скорой помощи, незначительные травмы получил и сотрудник милиции, пытавшийся поймать животное»,- сообщили в ГУВД Бишкека.


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