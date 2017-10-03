Nissan рассекретил электрокар Leaf Nismo Concept

В преддверии автосалона в Токио-2017 японский производитель Nissan официально рассекретил концепт электрокара Leaf Nismo Concept, а также «заряженный» минивэн Nissan Serena Nismo.

Японская компания Nissan рассекретила концепт спортивного электрокара Leaf Nismo Concept, а также опубликовала высококачественные фотографии прототипа

После утечки информации накануне, японская компания Nissan официально рассекретила концептуальный прототип спортивного электрического хэтчбека Leaf Nismo Concept. Публичный дебют модели состоится на автосалоне в Токио-2017.





К огромному сожалению, в настоящий момент японский производитель так и ничего не сообщил о технической «начинке» концепта Nissan Leaf Nismo Concept. Как отмечалось ранее, выпуск «заряженной» версии электрического хэтчбека от заводского тюнинг-ателье позволит привлечь к модели новых покупателей.

Как видно на официальных фото, концепт спортивного электрокара Nissan Leaf Nismo Concept получил множество уникальных решений в оформлении экстерьера. В частности, капот, крыша, корпуса наружных зеркал и стойки окрашены в черный цвет.





Помимо этого, от обычной модели спортивная новинка отличается традиционными для автомобилей Nismo красными акцентами, которые придают транспортному средству более агрессивный внешний вид. В салоне «заряженного» электрического хэтча также появились красные акценты.

В настоящий момент известно, что концептуальный электрокар Nissan Leaf Nismo Concept получил спортивную подвеску. Опять же, о силовом агрегате автомобиля ничего не сообщается.

Напомним, что обычный электрокар Nissan Leaf оснащён 150-сильным электромотором и комплектом аккумуляторных батарей на 40 кВт/ч. Ускорение с места до первой сотни у обычного электромобиля второго поколения занимает 7,9 секунды. Максимальная скорость – 144 километров в час. Запас хода (заявленный) – 378 километров по циклу NEDC.









Помимо этого, на Токийском автосалоне 2017 года японская марка представит общественности «заряженный» минивэн Nissan Serena Nismo. В отличие от электрокара, это уже серийный автомобиль, который в ближайшее время (ноябрь 2017 года) поступит в салоны японских дилеров бренда.









Модернизированный Nissan Serena Nismo получил спортивную подвеску, более агрессивный аэродинамический обвес, тонированную решётку радиатора и двухцветную окраску кузова. О техническом оснащении «заряженного» вэна Nissan Serena Nismo пока ничего не сообщается.



