В Алматы нелегалы из Узбекистана трудились над возведением административного здания
3 октября 2017, 16:48
Рабочие находились в Алматы с грубым нарушением миграционного законодательства.
Со 2 по 4 октября включительно на территории Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», целью которого является выявление лиц, нарушающих миграционное законодательство Республики Казахстан, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также оздоровление криминогенной обстановки в целом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
«По итогам первого дня отработки за нарушение правил пребывания к административной ответственности привлечен 351 иностранец. В приемник-распределитель водворен 141 иностранец, у них отсутствовали какие-либо документы личности. За пределы страны по решению суда выдворен 61 иностранец. Кроме того, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы к ответственности привлечены 14 работодателей из числа наших соотечественников. В то же время проводятся досудебные расследования по признакам сразу пяти преступлений, одно из которых – организация незаконной миграции, еще четыре - по факту неисполнения решения суда о выдворении», - информировал начальник Управления миграционной службы ДВД Алматы подполковник полиции Айдын Бельгибаев.
В числе правонарушителей - группа мигрантов из соседнего Узбекистана, которые были выявлены полицейскими в Турксибском районе. Рабочие возвышали многоэтажное здание. И, как установлено, находились в Алматы они с грубым нарушением миграционного законодательства и, соответственно, разрешения на занятие трудовой деятельностью в Казахстане они не имели.
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