Жезказганский городской суд начал применять арест за неуплату налогов, сообщил руководитель отдела «Центр приема и обработки информаций физических лиц» управления государственных доходов по г. Жезказган Алмат Саухимов.

В Жезказгане на одни сутки арестовали автовладельца, задолжавшего более ста тысяч тенге по налогу на транспортные средства.

За третий квартал 2017 года по инициативе УГД по г. Жезказган частными судебными исполнителями были направлены представления 4-м налогоплательщикам по статье 669 КоАП РК. Жезказганским городским судом по трем налогоплательщикам было вынесено решение о наложении штрафа в размере 10 МРП. Один налогоплательщик подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на 1 сутки.

Сообщается, что ему были направлены уведомления о погашении задолженности, операции по банковским счетам приостановлены, ограничен выезд за пределы Республики Казахстан. «Однако должником не были предприняты никакие меры по погашению задолженности. В связи с чем, согласно представлению частного судебного исполнителя Балтабаевой Н., руководителем Жезказганского территориального отдела судебных исполнителей Оралбаевым Р.К. составлен протокол об административном правонарушении по статье 669 КоАП РК за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа обратились в суд. Жезказганским городским судом постановлением от 26 сентября 2017 года налогоплательщик признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на 1 сутки», - сообщили в УГД по г. Жезказган.

«Это крайняя мера, но мы это будем практиковать в отношении тех лиц, которые, мягко говоря, забывают исполнять свои налоговые обязательства, несмотря на неоднократные напоминания» - заметил А. Саухимов.

В целом по Управлению государственных доходов г. Жезказган количество должников составляет 2 582 человек. В случае непогашения задолженности в ближайшие дни материалы по всем должникам будут направлены в судебные органы. Так как сведения о задолженности физических лиц не являются налоговой тайной, списки должников будут опубликованы в СМИ. Среди должников числятся известные люди в Жезказгане, а также государственные служащие.

По словам А. Саухимова, срок уплаты налогов на транспортные средства физических лиц за текущий год истекает 31 декабря 2017 года, тем не менее, с начала года вовремя не уплатили налоги более 3 456 налогоплательщиков.

«С начала года 3 456 налогоплательщиков уведомляли, что у них есть налоговая задолженность, из этого количества ровно 74% данные уведомления не исполнили в установленные сроки (30 рабочих дней) и, соответственно, в отношении получивших уведомления налогоплательщиков были приняты меры и способы принудительного взимания. В результате взыскано долгов на 29 323 тыс. тенге», - прокомментировал А. Саухимов.

Как отметил А. Саухимов, принудительные меры применяются лишь в случае, когда сумма задолженности превышает 6 МРП

«Налоговиками принудительные меры применяются в случае, если долг превышает размер 6 МРП (2269 ×6 = 13614 тенге). Способы и меры - это когда материал направляется в суд для вынесения судебного приказа, передача судом к частным судебным исполнителям, которые закрывают банковские счета, временное ограничение выезда за пределы РК и т.д.» - подчеркнул он.

«Указанная мера может быть применена независимо от суммы. Здесь речь идет не о сумме, а о факте злостного неисполнения решения суда. Именно по налоговым долгам за последние 3 месяца не смогли выехать 20 граждан РК. Следует отметить, что данная мера не будет применяться тотально, а только к нерадивым должникам, злостно уклоняющимся от исполнения» - сказал он.

По информации А. Саухимова, с начала года налоговыми органами судоисполнителям переданы материалы на принудительное взыскание налогов с 793 человек на сумму 41 млн тенге.