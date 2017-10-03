Как узаконить жилой дом или производство на землях, отведенных под водоохранную полосу

Многие граждане страдают и не могут узаконить дома или промышленные складские помещения на земельных участках, которые попали на водоохранную полосу. Что же делать, если дом или часть земельного участка лежит в водоохранной зоне? Как их узаконить?





Согласно п.1 статьи 134 Земельного кодекса и п.1 статьи 116 Водного кодекса по берегам рек, озер, водохранилищ, каналов, внутренних вод, ледников, болот местными исполнительными органами выделяются земельные участки под водоохранные зоны и полосы. При этом земельные участки под водоохранные зоны и полосы по берегам водных объектов не выделяются на землях особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.





В пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы, территория шириной не менее тридцати пяти метров, прилегающая к водному объекту, на которой устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности.





Согласно пункта 14.10 СНИП РК 3.01-01-2008 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов (далее - СНИП РК 3.01-01-2008 ), минимальная ширина водоохранных зон (полос) по каждому берегу предусматривается в следующих размерах:

- для малых рек (длиной до 200 км) - 500 м;

- для остальных рек:

- с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе - 500 м;

- со сложными условиями хозяйственного использования и при напряженной экологической обстановке на водосборе - 1000 м.





Для сельхозугодий, прилегающих к берегам водных ресурсов, минимальная ширина водоохранных полос определяется с учетом формы и типа речных долин, крутизны прилегающих склонов, прогноза переработки берегов и состава сельхозугодий и устанавливается в следующих размерах:





Виды угодий, прилегающих к берегам водных объектов Минимальная ширина водоохранной полосы (м) при крутизне склонов Уклон от берега (нулевой уклон) Уклон к берегу до 3 градусов более 3 градусов Пашня 35 55 100 Луга, сенокосы 30 50 75 Леса, кустарник 25 35 55 Прочее (неудобья) 35 35 100





Необходимо отметить, что действующие Правила отличают водоохранные зоны от водоохранных полос.





Во-первых, согласно СНИП РК 3.01-01-2008, на водоохранных зонах: допускается строительство жилых зданий и баз отдыха, прокладка инженерных коммуникаций по согласованию с природоохранными и архитектурно-градостроительными органами. В этом случае в порядке, установленном согласно СНИП РК 3.01-01-2008, на водоохранных зонах: допускается строительство жилых зданий и баз отдыха, прокладка инженерных коммуникаций по согласованию с природоохранными и архитектурно-градостроительными органами. В этом случае в порядке, установленном Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», вы получаете все разрешительные документы, согласуете проект, вводите в эксплуатацию домостроение. Если вам отказали в выдаче АПЗ, разрешения на СМР или в учетной регистрации Акта приемки, обжалуйте отказ в судебном порядке.





Во-вторых , согласно СНИП РК 3.01-01-2008 на территории городов с острым дефицитом земельных ресурсов для территориального развития размеры водоохранных зон и полос могут быть уменьшены по согласованию уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда и других специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов.





А согласно пункта 8 приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос» на ценных сельскохозяйственных угодьях допускается уменьшение ширины водоохранных полос при наличии вдоль берегов древесно-кустарниковых полос или защитных и берегоукрепительных сооружений.





Другими словами, если ваш жилой дом находился на водоохранной полосе, в случае уменьшения размеров этих водоохранных полос и при соблюдении указанных условий, вывели из состава водоохранных зон, то в этом случае органы архитектуры и ГАСК должны выдать разрешительные документы на строительство и принять объект в эксплуатацию. В случае отказа - обжалуйте в судебном порядке.





Согласно пункта 2 статьи 116 Водного кодекса, водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на основании утвержденной проектной документации, согласованной с уполномоченным органом, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, территориальным органом по управлению земельными ресурсами, а в селеопасных районах - с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.





При этом, согласно Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос» водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) на основании утвержденной проектной документации, согласованной с уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, ведомством уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в селеопасных районах - дополнительно и с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты. Проектирование водоохранных зон и полос водных объектов осуществляется специализированными проектными организациями. Заказчиками проектов водоохранных зон и полос являются местные исполнительные органы, а по отдельным водным объектам (или их участкам) выступают также физические и юридические лица, заинтересованные в необходимости установления водоохранных зон и полос по конкретному объекту.





Эти нормы детально регламентированы в СНИП РК 3.01-01-2008, где предусмотрено, что размеры водоохранных зон и полос на реках и других водных объектах в пределах влияния населенного пункта могут устанавливаться, исходя из конкретных условий их планировки и застройки, по разработанной для них проектной документации при обязательном инженерном и/или лесомелиоративном обустройстве береговой зоны (парапеты, обвалование, лесокустарниковые полосы и т.д.).





Другими словами, если проектными организациями разработана проектная документация по установлению водоохранной полосы, где на определенном водном объекте указанные полосы были установлены так, что часть вашего участка не вошла в полосу, то при условии обязательного инженерного и лесомелиоративного обустройства береговой зоны на проект строительства жилого дома должны быть предоставлены разрешительные документы. А если строение существует, то объект должен быть принят. В случае отказа обжалуйте в судебном порядке.





В-третьих , знайте, что согласно статье 136-1 Земельного кодекса, если водный объект, вдоль которого вы построили дом (который не можете узаконить), вдруг исчез вследствие истощения, естественного и искусственного исчезновения, уменьшения водной массы, то указанные земельные участки и примыкающие к нему водоохранные полосы могут быть переведены в иной состав земель, включая земли населенных пунктов либо изъяты для государственных нужд.





Данная статья подкреплена пунктом 2 статьи 116 Водного кодекса, которая предусматривает в случаях естественного или искусственного изменения границ водного объекта, установленные границы водоохранных зон и полос подлежат уточнению в порядке и сроки, определяемые частью первой настоящего пункта. Если же земли под водоохраной полосой изменят свою категорию и будут переведены комиссией при акимате на земли населенных пунктов, то ограничений в строительстве не будет. Такой земельный участок и домостроение узаконить можно.





В-четвертых , согласно вышеуказанного СНиПа, на территории прибрежных водоохранных полос запрещаются все виды строительства, хозяйственной и другой деятельности, наносящей ущерб природной среде, кроме водозаборных сооружений, мест отдыха, размещаемых по проектам, согласованным в установленном порядке. СНиПом запрещается размещение и строительство складов для хранения минеральных и органических удобрений, пестицидов и других ядохимикатов, нефтепродуктов; устройство пунктов техобслуживания и мойки автотранспорта, сельхозтехники и других объектов, загрязняющих природную среду. Не допускается распашка земель, купание и санитарная обработка скота, возведение построек и ведение других видов хозяйственной деятельности, приводящих к истощению водных объектов.





При этом вышеуказанным СНиПом делается исключение из общеустановленных правил. В частности, согласно пункта 14.11 размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с государственным органом в области использования и охраны водного фонда в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.



