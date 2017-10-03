Как узаконить жилой дом или производство на землях, отведенных под водоохранную полосу

Многие граждане страдают и не могут узаконить дома или промышленные складские помещения на земельных участках, которые попали на водоохранную полосу. Что же делать, если дом или часть земельного участка лежит в водоохранной зоне? Как их узаконить?
Согласно п.1 статьи 134 Земельного кодекса
и п.1 статьи 116 Водного кодекса
по берегам рек, озер, водохранилищ, каналов, внутренних вод, ледников, болот местными исполнительными органами выделяются земельные участки под водоохранные зоны и полосы. При этом земельные участки под водоохранные зоны и полосы по берегам водных объектов не выделяются на землях особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.
В пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы, территория шириной не менее тридцати пяти метров, прилегающая к водному объекту, на которой устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности.
Согласно пункта 14.10 СНИП РК 3.01-01-2008 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов (далее - СНИП РК 3.01-01-2008
), минимальная ширина водоохранных зон (полос) по каждому берегу предусматривается в следующих размерах:
- для малых рек (длиной до 200 км) - 500 м;
- для остальных рек:
- с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе - 500 м;
- со сложными условиями хозяйственного использования и при напряженной экологической обстановке на водосборе - 1000 м.
Для сельхозугодий, прилегающих к берегам водных ресурсов, минимальная ширина водоохранных полос определяется с учетом формы и типа речных долин, крутизны прилегающих склонов, прогноза переработки берегов и состава сельхозугодий и устанавливается в следующих размерах:
|
Виды угодий, прилегающих к берегам водных объектов
|
Минимальная ширина водоохранной полосы (м) при крутизне склонов
|
Уклон от берега (нулевой уклон)
|
Уклон к берегу
|
до 3 градусов
|
более 3 градусов
|
Пашня
|
35
|
55
|
100
|
Луга, сенокосы
|
30
|
50
|
75
|
Леса, кустарник
|
25
|
35
|
55
|
Прочее (неудобья)
|
35
|
35
|
100
Необходимо отметить, что действующие Правила отличают водоохранные зоны от водоохранных полос.
Во-первых,
согласно СНИП РК 3.01-01-2008, на водоохранных зонах: допускается строительство жилых зданий и баз отдыха, прокладка инженерных коммуникаций по согласованию с природоохранными и архитектурно-градостроительными органами. В этом случае в порядке, установленном Законом
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», вы получаете все разрешительные документы, согласуете проект, вводите в эксплуатацию домостроение. Если вам отказали в выдаче АПЗ, разрешения на СМР или в учетной регистрации Акта приемки, обжалуйте отказ в судебном порядке.
Во-вторых, согласно СНИП РК 3.01-01-2008 на территории городов с острым дефицитом земельных ресурсов для территориального развития размеры водоохранных зон и полос могут быть уменьшены по согласованию уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда и других специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов.
А согласно пункта 8 приказа
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос» на ценных сельскохозяйственных угодьях допускается уменьшение ширины водоохранных полос при наличии вдоль берегов древесно-кустарниковых полос или защитных и берегоукрепительных сооружений.
Другими словами, если ваш жилой дом находился на водоохранной полосе, в случае уменьшения размеров этих водоохранных полос и при соблюдении указанных условий, вывели из состава водоохранных зон, то в этом случае органы архитектуры и ГАСК должны выдать разрешительные документы на строительство и принять объект в эксплуатацию. В случае отказа - обжалуйте в судебном порядке.
Согласно пункта 2 статьи 116 Водного кодекса, водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на основании утвержденной проектной документации, согласованной с уполномоченным органом, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, территориальным органом по управлению земельными ресурсами, а в селеопасных районах - с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.
При этом, согласно Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос» водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) на основании утвержденной проектной документации, согласованной с уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, ведомством уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в селеопасных районах - дополнительно и с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты. Проектирование водоохранных зон и полос водных объектов осуществляется специализированными проектными организациями. Заказчиками проектов водоохранных зон и полос являются местные исполнительные органы, а по отдельным водным объектам (или их участкам) выступают также физические и юридические лица, заинтересованные в необходимости установления водоохранных зон и полос по конкретному объекту.
Эти нормы детально регламентированы в СНИП РК 3.01-01-2008, где предусмотрено, что размеры водоохранных зон и полос на реках и других водных объектах в пределах влияния населенного пункта могут устанавливаться, исходя из конкретных условий их планировки и застройки, по разработанной для них проектной документации при обязательном инженерном и/или лесомелиоративном обустройстве береговой зоны (парапеты, обвалование, лесокустарниковые полосы и т.д.).
Другими словами, если проектными организациями разработана проектная документация по установлению водоохранной полосы, где на определенном водном объекте указанные полосы были установлены так, что часть вашего участка не вошла в полосу, то при условии обязательного инженерного и лесомелиоративного обустройства береговой зоны на проект строительства жилого дома должны быть предоставлены разрешительные документы. А если строение существует, то объект должен быть принят. В случае отказа обжалуйте в судебном порядке.
В-третьих, знайте, что согласно статье 136-1 Земельного кодекса, если водный объект, вдоль которого вы построили дом (который не можете узаконить), вдруг исчез вследствие истощения, естественного и искусственного исчезновения, уменьшения водной массы, то указанные земельные участки и примыкающие к нему водоохранные полосы могут быть переведены в иной состав земель, включая земли населенных пунктов либо изъяты для государственных нужд.
Данная статья подкреплена пунктом 2 статьи 116 Водного кодекса, которая предусматривает в случаях естественного или искусственного изменения границ водного объекта, установленные границы водоохранных зон и полос подлежат уточнению в порядке и сроки, определяемые частью первой настоящего пункта. Если же земли под водоохраной полосой изменят свою категорию и будут переведены комиссией при акимате на земли населенных пунктов, то ограничений в строительстве не будет. Такой земельный участок и домостроение узаконить можно.
В-четвертых, согласно вышеуказанного СНиПа, на территории прибрежных водоохранных полос запрещаются все виды строительства, хозяйственной и другой деятельности, наносящей ущерб природной среде, кроме водозаборных сооружений, мест отдыха, размещаемых по проектам, согласованным в установленном порядке. СНиПом запрещается размещение и строительство складов для хранения минеральных и органических удобрений, пестицидов и других ядохимикатов, нефтепродуктов; устройство пунктов техобслуживания и мойки автотранспорта, сельхозтехники и других объектов, загрязняющих природную среду. Не допускается распашка земель, купание и санитарная обработка скота, возведение построек и ведение других видов хозяйственной деятельности, приводящих к истощению водных объектов.
При этом вышеуказанным СНиПом делается исключение из общеустановленных правил. В частности, согласно пункта 14.11 размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с государственным органом в области использования и охраны водного фонда в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.
Другими словами, при желании, можно использовать вышеуказанные статьи Кодексов, правил и СНиПов для узаконения жилого дома, производственного строения, расположенного на водоохранной полосе. Все зависит от вас, насколько правильно вы примените вышеуказанные нормы в суде.