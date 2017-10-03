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Бойня в Лас-Вегасе: видеокадры очевидцев стрельбы

3 октября 2017, 16:57

По последним данным, в результате стрельбы погибли 59 человек, более 500 пострадали.

В ночь на 2 октября злоумышленник открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay, сообщает RT.

Под огонь попали гости музыкального фестиваля, проходившего неподалёку.

Нападавшим оказался 64-летний Стивен Пэддок: мужчина застрелился до того, как полиции удалось его обнаружить. Сообщается, что в номере Пэддока было найдено 23 единицы оружия, ещё 19 — в его доме в Меските (штат Нью-Мексико).

По последним данным, в результате стрельбы погибли 59 человек, более 500 пострадали.

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Фото: РИА Новости



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