Машиной и двумя миллионами тенге поплатились в Атырау французы, купившие 4 кг икры
3 октября 2017, 16:58
Продавца икры полицейские не нашли.
Курмангазинским районным судом Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Франции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Курмангазинского районного Атырауской области.
По данным суда, иностранцы в Атырау купили у женщины, не установленной в ходе досудебного расследования, икру рыбы осетровых пород общим весом 3,876 кг, зная о запрете на ее приобретение.
Машину французов с икрой в багажнике остановили на границе Казахстана и Росии у контрольно-пропускного поста «ШЕП». Там нарушителей и задержали сотрудники органов внутренних дел.
"Таким образом, подсудимые Л.Р и Ш.М. совершили преступление, предусмотренное ст.339 УК Республики Казахстан, то есть незаконное пользование дериватами животных, на которых введен запрет на пользование. Суд, назначив каждому из них наказание в виде штрафа в размере 1 134 500 тенге, конфисковал приобретенную ими икру и средство совершения преступления в виде автомашины марки «Ford Escort». Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в суде.
фото: fotoanaliz.hurriyet.com.tr
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