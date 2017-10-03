Tesla провалила производственный план по выпуску электрокаров Model 3
3 октября 2017, 17:03
Летом текущего года американская компания Tesla официально представила серийный электрокар Model 3, который стал первой массовой моделью бренда.
Ещё до презентации автомобиля производитель собрал порядка 500 тысяч предварительных заявок. Однако, как отмечает авторитетное агентство Reuters, всем ожидающим клиентам придётся дожидаться своей машины достаточно длительное время. По данным издания, по итогам третьего квартала 2017 года компания Tesla нарастила производство автомобилей всего лишь на 4,5 процента.
Увеличение объёмов производство машин связано с увеличением поставок моделей Model S и Model X. В свою очередь, за отчётный период компания произвела лишь 260 единиц Tesla Model 3, из которых всего 220 экземпляров были переданы клиентам. При этом стоит напомнить, что производитель обещал выпустить порядка 1500 электрокаров Tesla Model 3.
Калифорнийский бренд сообщает, что «такая ситуация связана с тем, что во время производственного процесса возникли трудности с калибровкой оборудования, в результате чего производство автомобилей шло не так быстро, как планировалось».
В настоящее время, к сожалению, нет никакой информации о том, как эту новость восприняли клиенты марки, которые уже оформили предварительный заказа на доступный электрокар Tesla Model 3. Стоит также сказать о том, что в компании уверены, что до конца текущего года клиентам будет передано не менее 100 тысяч автомобилей.
Via livecars
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