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Названа причина обрушения школы в Карагандинской области

3 октября 2017, 17:23

На момент ЧП учеников в школе не было.

Местный исполнительный орган Нуринского района называет ответственной за обрушение плиты в сельской школе подрядную фирму ИП «Жанысбаев», передает МИА «Казинформ».

«По предварительным данным представителей местного исполнительного органа, обрушение плиты произошло из-за нарушения правил и техники безопасности в ходе строительно-монтажных работ. Четыре миллиона тенге было выделено в конце 2016-начале 2017 учебного года из районного бюджета на проведение текущего ремонта кровли. В июне отделом образования района был объявлен конкурс. Победитель не подписал договор, поэтому отделом образования был подан иск в суд о признании подрядчика недобросовестным. Повторный конкурс был объявлен 5 сентября 2017 года. Победителем стал ИП «Жанысбаев». Срок исполнения договора - 20 октября», - сообщила пресс-секретарь управления образования Махаббат Енсебаева.

Школа - 1980 года постройки, здание типовое, проектная мощность - 392 учащихся, учебный процесс проводится там в две смены.

«На момент ЧП учеников в школе не было», - сообщила пресс-секретарь управления образования.

Напомним, в дежурную часть департамента по ЧС Карагандинской области поступило сообщение 3 октября в 9:40 о том, что на втором этаже здания школы в селе Балыктыколь Нуринского района произошло обрушение конструкции. Установлено, что в момент ремонтных работ в холле помещения второго этажа на площади четырех квадратных метров обрушилась плита перекрытия.

Из-под завала спасен рабочий. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Установлено, что рабочий менял кровлю. Плита перекрытия, на которой он стоял, рухнула на одну сторону, и он скатился вниз в здание школы. Плитой ему зажало ногу. Рабочий с переломом ноги доставлен в центр ортопедии и травматологии имени профессора Мкажанова. Ему делают операцию. Он в сознании.

Иллюстративное фото: vistanews.ru

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