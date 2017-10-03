В Астане состоялось заседание Совета Безопасности

В Астане прошло заседание Совета Безопасности под председательством главы государства. На заседании были обсуждены актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





- Сегодня мы обсудим мобилизационную подготовку страны и готовность к реагированию на различные чрезвычайные ситуации. Также будет рассмотрен вопрос дальнейшего укрепления роли и статуса Совета Безопасности Казахстана, - сказал Нурсултан Назарбаев.





В ходе совещания президент Казахстана отдельно поблагодарил сотрудников правоохранительных и специальных органов за качественное обеспечение безопасности проведения международной выставки «ЭКСПО-2017».





По итогам заседания глава государства дал ряд конкретных поручений.



