Сотрудник колонии в Заречном взял $2 тыс за положительную характеристику осужденному
3 октября 2017, 17:27
Его поймали с поличным при получении второй части суммы.
В Алматинской области начальник отряда отдела по воспитательной работе среди осужденных ЛА-155/14 ДУИС по Алматинской области попросил 2 тысячи долларов за положительную характеристику осужденному, передает Zakon.kz.
Как следует из приговора суда, отбывающий наказание в ЛА-155/14 Л.С. сообщил начальник отряда отдела по воспитательной работе среди осужденных Д.Ж. о том, что хочет подать ходатайство в суд о замене неотбытой части наказания условным сроком, для чего требуется характеристика. Д.Ж. сообщил, что напишет положительную характеристику за 2 тыс долларов, и в ускоренном порядке направит материал в суд.
Тогда осужденный Л.С. по телефону попросил своего родственника встретиться в Д.Ж. и передать ему нужную сумму. В свою очередь, родственник обратился в Антикоррупционную службу с заявлением.
В итоге в ходе проведения негласных следственных действий с помощью аудио-видео записывающих устройств антикоррупционщики зафиксировали факт передачи сотруднику колонии Д.Ж. первой части денег в сумме 300 тыс тенге. На следующий родственник осужденного передал Д.Ж. вторую часть денег в сумме 350 тыс тенге. Подозреваемого в получении взятки поймали с поличным.
В суде Д.Ж. свою вину полностью признал. По его показаниям, осужденный Л.С. попросил ускоренно направить материал в суд для условно-досрочного освобождения, и за это пообещал вознаграждение - 650 000 тенге.
Приговором суда Д.Ж. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УКРК. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией имущества, добытого преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с лишением специального звания «капитан юстиции», с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
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