Назван способ избавления от пауков в доме
3 октября 2017, 17:33
Почти все пауки, которые попадают в дом, безобидны и охотятся на вредных насекомых, например мух, которые могут распространять инфекции.
Сотрудник Британского арахнологического общества Лоуренс Би (Lawrence Bee) рассказал о способах, с помощью которых можно избавиться от пауков в доме, сообщает Lenta.ru.
Эксперт рассказал, что плетущих паутину членистоногих нельзя отпугнуть с помощью масла чайного дерева или уксуса. Их обонятельная система отличается от человеческой, и летучие вещества они воспринимают с помощью чувствительных волосков на ногах. Они не способны ощущать вкус, а съедобность добычи они определяют «на ощупь». Бесполезен и конский каштан, который также применяют в качестве отпугивающего средства.
По его словам, чтобы предотвратить появление пауков в доме, нужно покрыть половицы ламинатом или заделать щели между досками любым другим способом. Кроме того, нужно заблокировать путь в места, которые подходят для плетения паутины, например, углы между стенами и потолком, а также переместить комнатные растения подальше от дверей.
Однако специалист предупреждает, что почти все пауки, которые попадают в дом, безобидны и охотятся на вредных насекомых, например мух, которые могут распространять инфекции.
Фото: otvetprost.com
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