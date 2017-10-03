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Казахстанец стал чемпионом киберспортивного турнира в Алматы

3 октября 2017, 17:40

Российский коллектив Team Spirit заработал 7,5 миллионов тенге.

В Алматы завершился турнир по Dota 2 Almeo Esports Cup, сообщает Zakon.kz.

С 29 сентября по 1 октября 8 команд из Казахстана, Кыргызстана и России сражались за звание чемпиона турнира с призовым фондом в 15 миллионов тенге.

Победителем стал российский коллектив Team Spirit, который заработал 7,5 миллионов тенге. Стоит отметить, что в команде на замене играл казахстанец Ильяс Каукенов.

Еще две казахстанские команды iPlay и Roflo Stack не смогли войти в тройку победителей, заняв 4 и 5-8 место соответственно.

По словам одного из организаторов турнира Абылайхана Сексенбаева, мероприятие прошло на том уровне, на котором и ожидалось. Несмотря на то, что турнир проводился впервые за такое долгое время, пришло достаточно большое количество людей.

«Зрители увидели много декораций, косплееров, магазин сувениров и стенды наших партнеров. Много развлекательных моментов, помимо самого турнира», - отметил он.

По словам Сексенбаева, их целью является развитие киберспорта в Казахстане. Планируется проведение турниров и по другим киберспортивным дисциплинам.

Для освещения виртуальных баталий были приглашены профессиональные комментаторы и аналитики из украинской организации StarLadder. Зарубежные гости высоко оценили уровень организации турнира.

«Многие турниры проводятся на площадках немногим больше той, которая сейчас используется. По технической и игровой составляющей все выглядит очень достойно. Каких-то «косяков», лично мной замеченных не было, а если какие-то вопросы и возникали, то они решались быстро, что очень радует», - отметил комментатор Роман Лепехин.

По его словам, он в Казахстане не впервые.

«У меня бабушка и дедушка из Казахстана, я бывал у них в гостях в детстве. В 2010-2011 году был по работе на одном турнире в Алматы. И вот спустя такое количество времени я опять здесь», - вспомнил Лепехин.

На вопрос о малом количестве казахстанцев на мировой сцене, Роман ответил, что основной проблемой является отсутствие возможности соревнования с сильными командами.

«Это связано с тем, что нет серверов где-то на месте, а локальных турниров в последнее время не было. Если появятся либо серверы, либо локальные турниры и будет возможность состязаться с противниками посильнее, то местные команды будут понимать, где их ошибки, слабые стороны, они будут быстрее развиваться. Это то, как обычно такая эволюция работает», - отметил он.

Отдельно он подчеркнул важность наличия серверов в регионе.

«Вы приезжаете домой в Казахстан, начинаете играть с Америкой, Европой, и вы проигрываете просто потому, что медленнее нажимаете на кнопки, медленнее компьютер реагирует, и ты с этим ничего не сможешь поделать. В таком случае нужно уезжать на тренировки поближе к Европе – в Москву, Питер или Киев», - рассказал Роман Лепехин.

Именно поэтому казахстанские игроки - чемпионы крупного турнира в Кракове «перебазировались» в Киев.

«Я желаю казахстанским игрокам не отчаиваться и верить в хорошее будущее. Хочется, чтобы еще один регион заявил о себе в игровом плане», - заключил Лепехин.

Фото: vk.com.

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