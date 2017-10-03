В Казахстане за год на 3 % уменьшился банковский сектор

Удельный вес кредитов в портфеле активов БВУ сократился с 63% до 57%.

Активы банков Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тг (3,0%), до 24,1 трлн тг. Месяцем ранее, после июльского сокращения на 1,3 трлн тг (5,2%) был зафиксирован прирост на 265,9 млрд тг (1,1%), передает передает Ranking.kz





На изменение объема активов повлияло уменьшение ссудного портфеля БВУ РК. Ссудный портфель БВУ РК уменьшился на 12,1% за год. Удельный вес кредитов в портфеле активов за год сократился с 63,0% до 57,1%. Месяцем ранее - 56,7%.





Банки наращивают резервы, соотношение собственного капитала к объему активов за год выросло с 10,9% до 11,8%, месяцем ранее - 11,7%. Совокупный объем собственного капитала банков Казахстана за год вырос на 130,9 млрд тг (4,8%) и составил 2,8 трлн тг. За последний месяц прирост составил 39,0 млрд тг (1,4%).





За год, к концу августа 2017 года 23 банка из 33 на рынке РК нарастили объем активов.



