В Казахстане за год на 3 % уменьшился банковский сектор
3 октября 2017, 18:05
Удельный вес кредитов в портфеле активов БВУ сократился с 63% до 57%.
Активы банков Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тг (3,0%), до 24,1 трлн тг. Месяцем ранее, после июльского сокращения на 1,3 трлн тг (5,2%) был зафиксирован прирост на 265,9 млрд тг (1,1%), передает Ranking.kz
На изменение объема активов повлияло уменьшение ссудного портфеля БВУ РК. Ссудный портфель БВУ РК уменьшился на 12,1% за год. Удельный вес кредитов в портфеле активов за год сократился с 63,0% до 57,1%. Месяцем ранее - 56,7%.
Банки наращивают резервы, соотношение собственного капитала к объему активов за год выросло с 10,9% до 11,8%, месяцем ранее - 11,7%. Совокупный объем собственного капитала банков Казахстана за год вырос на 130,9 млрд тг (4,8%) и составил 2,8 трлн тг. За последний месяц прирост составил 39,0 млрд тг (1,4%).
За год, к концу августа 2017 года 23 банка из 33 на рынке РК нарастили объем активов.
Фото: total.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881358-bca1c0beea00628c7209ac208f7cde73
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...