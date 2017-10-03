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В Астане с начала года на производстве произошло 49 несчастных случаев

3 октября 2017, 18:10

По всем несчастным случаям проведены специальные расследования.

За январь-август в Астане произошло 49 несчастных случаев, из них 16 – со смертельным исходом, передает медиацентр столичного акимата со ссылкой на городское Управление занятости, труда и социальной защиты.

По всем несчастным случаям проведены специальные расследования, результаты которых с определением виновных лиц (директоров ТОО, ответственных за технику безопасности главных инженеров и начальников участков) переданы для принятия процессуального решения в ДВД г. Астаны.

По итогам восьми месяцев 2017 года государственными инспекторами труда проведено 578 проверок в организациях по вопросам нарушения трудового законодательства республики. За этот период выявлено 620 нарушений и выдано 383 предписания об устранении нарушений.

За нарушения трудового законодательства к административной ответственности привлечено 193 юридических и должностных лиц на сумму 31,8 млн тенге.

Фото: www.kiout.ru

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