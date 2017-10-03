Россия обеспокоена этническим конфликтом в Мьянме
3 октября 2017, 18:13
Президент РФ призвал все стороны к сдержанности.
Россия призывает все стороны этноконфессионального конфликта в Мьянме к поиску решения проблемы политическим путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
«Призываем все стороны к сдержанности. Решение проблем, имеющих столь сложный характер, это мы знаем и по собственному опыту, необходимо искать в сфере политического взаимодействия и политическими средствами, без нарушения прав человека», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.
Президент РФ также выразил уверенность в перспективах успешного сотрудничества РФ и Мьянмы. При этом он отметил, что обеспокоен всплеском этноконфессиональной напряженности в ряде регионов этой страны.
В Мьянме разгорается конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Сотни тысяч мусульман были вынуждены покинуть свои дома.
Фото: ria.ru
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