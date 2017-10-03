Полицейские РК вычислили авторов фейка об учебнике с интимной иллюстрацией
3 октября 2017, 18:22
По делу назначены необходимые экспертизы.
ДВД Астаны в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к совершению преступления по ст.274 ч.3 УК РК (распространение заведомо ложной информации). Речь идет о факте распространения ложной информации в соцсетях о якобы учебнике с интимной иллюстрацией, передает Zakon.kz.
По информации директора Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмаса Садубаева, по делу назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела.
По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.
Напомним, что недавно МОН РК обратилось к полицейским с просьбой найти злоумышленников, компрометирующих школьные учебники.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881361-809330a912a7b848458af6c3b6f634ac
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...