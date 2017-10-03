Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Полицейские РК вычислили авторов фейка об учебнике с интимной иллюстрацией

3 октября 2017, 18:22

По делу назначены необходимые экспертизы.

ДВД Астаны в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к совершению преступления по ст.274 ч.3 УК РК (распространение заведомо ложной информации). Речь идет о факте распространения ложной информации в соцсетях о якобы учебнике с интимной иллюстрацией, передает Zakon.kz.

По информации директора Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмаса Садубаева, по делу назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела.

По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.

Напомним, что недавно МОН РК обратилось к полицейским с просьбой найти злоумышленников, компрометирующих школьные учебники.

Фото: соцсети

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...