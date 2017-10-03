Назарбаев распорядился выдать главе "Самрук-Казына" Шукееву и МФЦА Келимбетову диппаспорта

Президентом внесены изменения в указ о хранении и уничтожении диппаспортов.

Президент РК Нурсултан Назарбаев внес изменения в указ «Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан и перечня должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан» , сообщает пресс-служба , сообщает пресс-служба Акорды





В перечень лиц, которым выдается дипломатический паспорт РК, внесены шеф Протокола Президента, пресс-секретарь Президента, заведующий центром внешней политики Администрации Президента. Также в перечень добавлены участники миротворческих операций ООН в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров ООН, первые руководители акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", Международного финансового центра "Астана", президент Национального олимпийского комитета РК. Отметим, что руководителем Международного финансового центра "Астана" назначен Кайрат Келимбетов, ФНБ "Самрук-Казына" возглавляет Умирзак Шукеев. Президентом НОК РК является Тимур Кулибаев.



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 722 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан и перечня должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 1, ст. 2) следующие изменения и дополнения:

в перечне должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

в перечне лиц, которым выдается дипломатический паспорт Республики Казахстан:

пункт 19 исключить;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Шеф Протокола Президента Республики Казахстан, Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.»;

пункт 24 исключить;

дополнить пунктами 31, 32, 33 следующего содержания:

«31. Участники миротворческих операций Организации Объединенных Наций в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров Организации Объединенных Наций.

32. Первые руководители акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Международного финансового центра «Астана».

33. Президент Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.»;

в перечне лиц, которым выдается служебный паспорт Республики Казахстан:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Политические государственные служащие согласно Реестру должностей политических и административных государственных служащих, утвержденному Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150, не обладающие правом на получение дипломатического паспорта.

3. Административные государственные служащие, занимающие должности корпуса «А», согласно Реестру должностей политических и административных государственных служащих, утвержденному Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150, за исключением лиц, имеющих право на получение дипломатического паспорта.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Административные государственные служащие, занимающие должности категорий А и В, категорий С-1, С-2, С-3 корпуса «Б» Реестра должностей политических и административных государственных служащих, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150, за исключением лиц, имеющих право на получение дипломатического паспорта.»;

дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:

«7-1. Первый руководитель Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», первые руководители региональных палат предпринимателей «Атамекен» и региональные директоры акционерного общества «Национальная компания «KAZAKH INVEST».

7-2. Первые руководители спортивных федераций, входящих в Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



