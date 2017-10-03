В России в соцсетях выявили около полутора тысяч «групп смерти»

Как оказалось, кураторами «групп смерти» становятся подростки из благополучных семей в возрасте от 13 лет до 25 лет.

МВД России с начала года выявило 1,4 тыс.«групп смерти» в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель управления «К» МВД России Александр Мошков , передает , передает ТАСС





«С начала года мы зафиксировали работу около 1,4 тыс. „групп смерти“ в соцсетях, общая аудитория которых составила более 12 тысяч пользователей. Выявлено более 200 тыс. их публикаций в социальных сетях, получены сведения о 1,279 тыс. учетных записей администраторов», — сказал Мошков.





По его словам, в этом году также было возбуждено 234 уголовных дел по факту склонения детей к суициду в «группах смерти», «задержаны десятки кураторов и администраторов этих групп».





Представитель МВД отметил, что администраторами и кураторами «групп смерти» в социальных сетях становятся подростки из благополучных семей в возрасте от 13 лет до 25 лет «Причем почти в половине выявленных случаев кураторами суицидальньх сообществ являются девушки в возрасте до 18 лет», — сказал он.





В 2017 году в УК РФ были введены статьи 110.1 и 110.2, предусматривающие уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к суицидальному поведению. Обе эти статьи предусматривают санкцию вплоть до 15 лет лишения свободы.



