В РК взлетели объемы добытого «голубого топлива»

По итогам 8 месяцев объемы добычи газа в жидком или газообразном состоянии достигли в стоимостном выражении 123,4 млрд тг, на 10,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее , передает , передает Energyprom.kz





В натуральном выражении добыча природного газа достигла 35,3 млрд куб м - сразу на 17,3% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Из них 19,7 млрд куб м составил нефтяной попутный газ, и еще 15,4 млрд куб м - естественный природный газ в газообразном состоянии (при этом товарный выпуск составил 8,6 млрд куб м). Среди областей лидируют ЗКО - 13,8 млрд куб м газа, из которых естественного газа в газообразном состоянии - 13,5 млрд куб м.





По информации вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева, за годы независимости уровень добычи газа в РК вырос более чем в пять раз, до более чем 46 млрд кубов по итогам 2016 года. Ожидаемый среднегодовой темп роста добычи с 2016 по 2040 год - на уровне 4%.





Основная доля добычи «голубого топлива» обеспечивается за счет крупных месторождений – Карачаганака (49%), Тенгиза (31%) и Кашагана (14%). В дальнейшем по мере выработки жидких углеводородов данные крупные нефтегазовые месторождения постепенно будут переходить в газовую категорию, что предусматривает на них большую добычу газа.









В настоящее время Казахстан занимает 22 место в мире и 3 место среди стран СНГ после России и Туркменистана по подтвержденным запасам «голубого горючего». Извлекаемые запасы газа утверждены на уровне 3,9 трлн кубометров, в том числе попутного - 2,6 трлн и природного свободного газа - 1,3 трлн кубометров.

Порядка 30% добываемого газа идет на внутренние нужды, 30% - на экспорт, оставшиеся объемы закачиваются обратно в пласт для поддержания пластового давления, с целью повышения извлечения жидких углеводородов, и используются недропользователями на собственные технологические нужды.

По итогам прошлого года в стране газом (включая сжиженный) обеспечено 88,5% жилфонда, при этом в городах - 83,3%, в селах - 97,4%. Количество газифицированных населенных пунктов достигло 945 - на 2,1% больше, чем годом ранее. Наилучшие показатели - в ЗКО (231 населенный пункт), Жамбылской области (164 населенных пункта, +1,2% за год) и ЮКО (151 населенный пункт).

Протяженность газовых сетей составила 26,3 тысячи километров.











