Солнце выразила особую симпатию Земле

Сотрудники Физического института РАН имени Лебедева зафиксировали появление на Солнце фигуры в виде сердца. Она возникла в ночь на вторник, 3 октября,

«Такой удивительный знак волей случая оказался сформирован на поверхности нашей звезды расположенными здесь магнитными полями. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров», — говорится в сообщении.





Отмечается, что центр фигуры пришелся именно на ту часть Солнца, которая направлена на Землю. «Не исключено, что наша звезда среди всей солнечной системы тем самым выразила особую симпатию именно Земле», — заключили ученые.



