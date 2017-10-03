Солнце выразила особую симпатию Земле
3 октября 2017, 18:48
Спустя несколько часов фигура пропала.
Сотрудники Физического института РАН имени Лебедева зафиксировали появление на Солнце фигуры в виде сердца. Она возникла в ночь на вторник, 3 октября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт института.
«Такой удивительный знак волей случая оказался сформирован на поверхности нашей звезды расположенными здесь магнитными полями. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что центр фигуры пришелся именно на ту часть Солнца, которая направлена на Землю. «Не исключено, что наша звезда среди всей солнечной системы тем самым выразила особую симпатию именно Земле», — заключили ученые.
Спустя несколько часов фигура пропала. Такие «рисунки» возникают на поверхности Солнца случайно в результате сложных взаимодействий магнитных полей в его недрах и на поверхности.
Фото: Народные новости
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