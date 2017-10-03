В Алматы ликвидировали последствия разлива р.Малая Алматинка
3 октября 2017, 19:04
Никого не затопило.
В Алматы ликвидировали последствия разлива реки, передает Today.kz.
Малая Алматинка затопила район перекрестка улиц Богенбай Батыра и Каирбекова из-за затора, образовавшегося в одном из речных переходов.
"Вытащили две автопокрышки от легковых машин, мусор, баклажки. Так получилось, что кто-то с верхней части скинул их в реку, и мусор забил переход на улицу Богенбай батыра. Никого не затопило, ничего страшного не было", - сообщили в Управлении природных ресурсов Алматы.
Напомним, что река Малая Алматинка вышла из берегов. Водой залило близлежащие улицы.
Фото: кадр видео sputniknews.kz
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