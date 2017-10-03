Фото оружия, найденного в номере стрелка из Лас-Вегаса опубликовали в сети
3 октября 2017, 19:11
На снимках оружие и гильзы.
Опубликованы фотографии оружия и гильз, найденных в номере отеля 64-летнего американца Стивена Пэддока, который расстрелял посетителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фото опубликовано на сайте бостонского издания 25News, передает RT.
EXCLUSIVE: 2 of the 23 guns found in #LasVegas suspect's Mandalay Bay hotel room. Photos obtained by @JacquiHeinrichhttps://t.co/PX0w8X167Upic.twitter.com/wwnc8MWdPO— Boston 25 News (@boston25) 3 октября 2017 г.
В ночь на 2 октября злоумышленник открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса во время фестиваля кантри-музыки. В результате произошедшего 59 человек погибли, ещё 527 пострадали.
Устроивший стрельбу Стивен Пэддок покончил с собой до того, как на место происшествия прибыла полиция.
Фото: fishki.net
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