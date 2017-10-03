Фото оружия, найденного в номере стрелка из Лас-Вегаса опубликовали в сети

Опубликованы фотографии оружия и гильз, найденных в номере отеля 64-летнего американца Стивена Пэддока, который расстрелял посетителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фото опубликовано на сайте бостонского издания 25News

В ночь на 2 октября злоумышленник открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса во время фестиваля кантри-музыки. В результате произошедшего 59 человек погибли, ещё 527 пострадали.





Устроивший стрельбу Стивен Пэддок покончил с собой до того, как на место происшествия прибыла полиция.